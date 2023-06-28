كيفية مشاركة حسابك على تيك توك بالخطوات

إذا كنت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك وسناب شات على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر، فبالتأكيد سترغب في جذب أكبر عدد من المتابعين على هذه المنصات، لكي يتم متابعة حسابك ورؤية المحتوى الذي تقدمه على هذه المنصات، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها جذب أكبر عدد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال يمكنك تقديم محتوى رائع على تيك توك واستخدام الهاشتاقات لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات وكذلك أكبر عدد من المتابعين، ففي النهاية تعتبر هذه طريقة أيضا يمكنك من خلالها زيادة المتابعين وجذب المشاهدات من آلاف المستخدمين الآخرين على تيك توك، ولكن هناك طريقة أيضا يمكنك من خلالها زيادة المتابعين لديك على تيك توك وهي مشاركة رابط الحساب الشخصي في تيك توك على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تحدثنا من قبل عن كيفية مشاركة حساب انستجرام بالخطوات، واليوم سنتحدث عن طريقة مشاركة حساب تيك توك مع الأشخاص الآخرين سواء أصدقائك او أقاربك بحيث يمكنهم الدخول إلى حسابك الشخصي على تيك توك والبدء في تصفح المحتوى الذي تقدمه على حسابك أو قناتك على تيك توك، حيث يقوم الكثير من المستخدمين بمشاركة حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي كما يفعل المشاهير أيضا، فعلى سبيل المثال يقوم المستخدم الذي لديه الكثير من المتابعين وهنا نتحدث عن آلاف المتابعين بنشر حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يستخدمها أيضا على هاتفه أو جهاز الكمبيوتر لديه.

تعتبر طريقة نشر الحساب الخاص بك ومشاركته مع أصدقائك وأقاربك من أسهل الطرق التي يمكنك استخدامها لجذب الكثير من المتابعين وكذلك الكثير من المشاهدات على المحتوى الخاص بك، ويمكنك القيام بها بكل سهولة أيضا إذا كنت تستخدم تيك توك على هاتفك وكنت تسعى للحصول على أكبر عدد من المتابعين والحصول على الشهرة بشكل عام، والرائع في الأمر أنه يمكنك القيام بهذه الطريقة على جميع المنصات الأخرى أيضا، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في زيادة المتابعين لديك على تويتر أو انستجرام يمكنك نسخ رابط الحساب الخاص بك من أي منصة وتحويل الرابط إلى منشور أو قصة في منصة رقمية أخرى وبهذا الأمر ستكون قد جمعت عدد من المتابعين أيضا.

تيك توك

منصة تيك توك تعتبر من أسهل وأفضل المنصات الرقمية خلال الوقت الراهن وكذلك الأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم، حيث أن هناك أكثر من 2 مليار مستخدم لديهم التطبيق في هواتفهم المحمولة، كما أصبح تيك توك الآن الطريقة الأسهل لكسب المال وتحقيق الربح منها حيث أن هناك الآلاف من المستخدمين الذين يربحون من منصة تيك توك، وبالطبع يمكنك ذلك أيضا إذا قمت بالاهتمام بحسابك الشخصي أو قناتك على تيك توك، من حيث تقديم المحتوى ومن حيث استخدام التطبيق على النحو الجيد، وإذا كنت ترغب في تحقيق الربح من تيك توك أو كنت ترغب في اكتساب الشهرة عبر هذا التطبيق يمكنك تحميله على هاتفك والانضمام لمجتمع مستخدمي تيك توك، حيث يمكنك تحميله على هاتفك المحمول من متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل الأندرويد، ويمكنك تحميله أيضا من متجر آب ستور إذا كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل الـ ios، ولكي تستطيع نسر الحساب الخاص بك على تيك توك من خلال طريقة نسخ رابط حسابك على المنصة ومشاركته على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أو مع أصدقائك أو أقاربك يمكنك اتباع الخطوات التالية.

خطوات نسخ رابط حسابك على تيك توك

1- في بداية الأمر قم بفتح تطبيق تيك توك على هاتفك المحمول

2- قم بالضغط على صورة البروفايل للدخول إلى ملفك الشخصي عل تيك توك.

3- بعدها قم بالضغط على قائمة الخيارات وهي النقاط الثلاث الموجودة في أعلى حسابك.

4- قم بالدخول إلى الإعدادات الآن.

5- بعدها انتقل إلى إعدادات الخصوصية.

6- الآن ستجد العديد من الخيارات المتعلقة بإعدادات حسابك من ضمنها خيار “مشاركة حسابي الشخصي”.

7- الآن سيتم فتح العديد من الخيارات المتعلقة بمشاركة الحساب الخاص بك، مثل مشاركة الحساب على واتساب أو انستجرام أو تويتر وما إلى ذلك.

8- قم بالسحب إلى اليسار لتجد خيار “نسخ رابط الحساب”.

9- بعد أن تقوم بنسخ رابط الحساب يمكنك مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بكل سهولة بالطريقة التي ترغب بها.