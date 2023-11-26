كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية

تلعب جمعية الشارقة الخيرية دوراً أساسياً في دعم الفئات الأكثر استحقاقاً واحتياجاً في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تقديم العديد من المساعدات المتنوعة وفقاً لآلية عمل واضحة وشفافة، ونظراً لكثرة الطلبات التي تتلقاها الجمعية، فإنه يجب على مقدمي الطلبات الحرص على متابعة طلباتهم بعد تقديمها.

والهدف من مراجعة الطلبات هو الوقوف على مراحل معالجتها وسير الإجراءات المرتبطة بها ومعرفة ما إذا تمت الموافقة على طلبه أم لا، وبإمكانك أيضاً التعرف على الأسباب وراء الرفض، إلى جانب موعد صرف المساعدة عند الموافقة.

طريقة متابعة الطلب

بإمكانك الاستعلام ومتابعة طلب مساعدة جمعية الشارقة الخيرية بطرقتين منها الدخول على الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للجمعية، وفيما يلي طرق متابعة طلب مساعدة:

أولاً قم بالذهاب إلى البوابة الإلكترونية لجمعية الشارقة الخيرية.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على دخول من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

قم بالضغط على أيقونة دخول.

قم بالانتقال إلى خيار الطلبات.

ستظهر أمامك كافة طلبات المساعدة التي قمت بتقديمها.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض لإظهار بيانات الطلب المرحلة التي وصل لها الطلب.