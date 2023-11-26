خدمات

كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية

إيناس عصام

تلعب جمعية الشارقة الخيرية دوراً أساسياً في دعم الفئات الأكثر استحقاقاً واحتياجاً في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تقديم العديد من المساعدات المتنوعة وفقاً لآلية عمل واضحة وشفافة، ونظراً لكثرة الطلبات التي تتلقاها الجمعية، فإنه يجب على مقدمي الطلبات الحرص على متابعة طلباتهم بعد تقديمها.

والهدف من مراجعة الطلبات هو الوقوف على مراحل معالجتها وسير الإجراءات المرتبطة بها ومعرفة ما إذا تمت الموافقة على طلبه أم لا، وبإمكانك أيضاً التعرف على الأسباب وراء الرفض، إلى جانب موعد صرف المساعدة عند الموافقة.

طريقة متابعة الطلب

بإمكانك الاستعلام ومتابعة طلب مساعدة جمعية الشارقة الخيرية بطرقتين منها الدخول على الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للجمعية، وفيما يلي طرق متابعة طلب مساعدة:

الصورة من اليوتيوب
  • ثم بعد ذلك قم بالضغط على دخول من القائمة الرئيسية.
  • قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية
الصورة من اليوتيوب
  • قم بالضغط على أيقونة دخول.
  • قم بالانتقال إلى خيار الطلبات.
كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية
الصورة من اليوتيوب
  • ستظهر أمامك كافة طلبات المساعدة التي قمت بتقديمها.
كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية
الصورة من اليوتيوب
  • ثم قم بالضغط على أيقونة عرض لإظهار بيانات الطلب المرحلة التي وصل لها الطلب.
كيفية متابعة الطلب من خلال جمعية الشارقة الخيرية
الصورة من اليوتيوب
  • أما في حالة رفض الطلب سوف تجده في خيار الطلبات المرفوضة مع ذكر سبب الرفض.

قد يهمك:

عن الكاتب:
إيناس عصام

إسمي إيناس عصام خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام، محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن، أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.