كيفية طلب لوحة مميزة لمركبة إلكترونيًا من أبشر 1445

تُعد اللوحات المميزة للمركبات من وسائل التعبير عن شخصية مالك المركبة وتفضيلاته، ويمكن للراغبين في الحصول على لوحة مميزة التقدم بطلب للحصول عليها من خلال منصة أبشر الإلكترونية ولكن بعد توافر عدة شروط أولًا.

توضيح شروط وخطوات طلب لوحة مميزة للمركبة - المصدر: جوجل

شروط طلب لوحة مميزة لمركبة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها أولًا؛ لكي يستطيع المواطن السعودي أو المقيم في المملكة الحصول على لوحة مميزة للمركبة الخاصة به، ومن أبرز هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

أن يكون المتقدم مسجلًا في منصة أبشر الإلكترونية.

كما يجب أن تكون المركبة مسجلة في المملكة العربية السعودية.

خطوات طلب الخدمة

يتم طلب لوحة مميزة لمركبة من أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.



ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة “مركباتي”.

اضغط على زر “طلب لوحة مميزة”.

اختر نوع لوحة المميزة التي ترغب في الحصول عليها.

ثم بعد ذلك أدخل رقم لوحة المميزة التي ترغب في الحصول عليها.

اضغط على زر “تقديم الطلب”.

أنواع اللوحات المميزة للمركبات

تُعد اللوحات المميزة للمركبات من وسائل التعبير عن شخصية مالك المركبة وتفضيلاته، وتصدر الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أنواعًا مختلفة من اللوحات المميزة، منها:

اللوحات الأرقام: تتكون هذه اللوحات من ثلاثة أرقام عربية متتالية، مثل 123 أو 456 أو 789.

اللوحات الحروف: تتكون هذه اللوحات من ثلاثة أحرف عربية متتالية، مثل ABC أو DEF أو GHI.

اللوحات الأرقام والحروف: تتكون هذه اللوحات من رقم عربي واحد متبوعًا بثلاثة أحرف عربية، مثل 1ABC أو 2DEF أو 3GHI.

اللوحات الأرقام والأرقام: تتكون هذه اللوحات من ثلاثة أرقام عربية متبوعة بثلاثة أرقام عربية، مثل 12345 أو 67890 أو 123456.