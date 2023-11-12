كيفية شراء شقق للبيع في الرياض بسعر مناسب وبخدمات مميزة تناسب احتياجاتك

إذا كنت شخص يريد شراء شقق للبيع في الرياض بسعر مناسب يناسب ظروفك وبكافة المرافق والخدمات التي تلبي احتياجاتك، فهذا الدليل سيجيب على كافة أسئلتك وسيساعدك في البحث بين عقارات الرياض عن منزل أحلامك، عند اتخاذ قرار شراء شقة في الرياض.

عند شراء شقق للبيع في الرياض يجب عليك اتباع أمور هامة وهي كالتالي:

اختر المنطقة المناسبة

هل الشقة جاهزة أم قيد الإنشاء؟

مساحة الشقة وعدد الغرف فيها

الشقق معروضة ضمن مشروع سكني أم لا

اختر موقعًا عقاريًا موثوقًا به أو وسيطًا معتمدًا لديه العديد من الخيارات وجدير بالثقة في التعامل معه وهذا يعتمد على 3 عوامل: القرب من المرافق: عندما تبحث عن شقة مناسبة يجب أن تعرف مدى قربها من مواقع العمل ومن سكن الأهل والأقارب، فهذا مهم جدًا. مميزات المنطقة: ويجب عليك أيضًا معرفة مميزات المنطقة من حيث الجودة ومرافق البنية التحتية الحديثة. انتشار المرافق والخدمات السكنية: ومن المهم أيضًا انتشار مرافق الخِدْمَات السكنية والترفيهية الأساسية الجيدة بجوارها، مثل المراكز الصحية والمدارس والأسواق والمولات والحدائق والمتنزهات والنوادي وغيرها.



أيهما أفضل الشقة الجاهزة أم تحت الإنشاء؟

إذا كنت ترغب في التحرك بأسرع ما يمكن لأي ظرف أو سبب، فإن الشقة الجاهزة هي الأنسب، وكذلك إذا كنت مستعدًا وراغبًا في دفع ثمن الشقة نقدًا أو دفع دفعة مقدمة كبيرة للعقد.

أما إذا كنت من المقبلين على الزواج ولديك مدّة من الوقت لترتيب إجراءات الزفاف وشراء الأثاث (Furniture)، فالشقق قيد الإنشاء ستكون أفضل، وبالمثل، فإن أصحاب الميزانيات الضعيفة يفضلون الشقق قيد الإنشاء لأنها غالبًا ما تأتي بدفعة أولى صغيرة وأقساط شهرية في متناول الجميع.

هذا مع العلم أن أحياء الرياض الجديدة تتميز بتوفير شقق التمليك الذي يجب عليك الاهتمام بها والعديد من العوامل التي ستتعرف عليها بالكامل في هذا المقال.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك تسجيل طلبك العقاري، والحصول على عروض عقارية موثقة، والتواصل المباشر مع المسوقين العقاريين المتميزين الذين لديهم العديد من الخيارات التي يمكنك التطلع إليها.

هل من الممكن إجراء أي تعديلات على الشقة بعد شرائها، وما هي التعديلات التي يمكنني إجراؤها؟

عندما توقع عقد شراء شقق في الرياض (Riyadh)، فأنت الآن تمتلك العقار بشكل دائم، وعلى هذا يمكنك إجراء أي تغيير عليه لأنه أصبح منزلك، ويمكنك تغييره حسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

على سبيل المثال، يمكنك بناء غرفة نوم إضافية، هدم جدار، توسيع المطبخ، وغيرها من التعديلات التي يمكنك إجراؤها داخل الوحدة السكنية (Housing unit).

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تغيير أي أعمال في الجزء الخارجي من المبنى، فيجب عليك أولًا الحصول على إذن من إدارة المالكين، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عقدك.

أفضل المناطق في الرياض لشراء شقة

تضم مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السُّعُودية (Saudi Arabia) مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحياء ذات الأسعار المختلفة، ولكل حي سعره وطابعه الخاص، على سبيل المثال:

حي الرمال بالرياض

يتميز حي الرمال بالرياض بجميع الخِدْمَات المحيطة به ويحتوي على شقق (Apartments) ذات تصميمات عصرية ومساحات واسعة في شرق الرياض بالقرب من معالم الرياض الشهيرة.

حي العليا الرياض

يحتوي هذا الحي على مجموعة كبيرة من الخِدْمَات ومراكز التسوق والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية الحكومية المتنوعة، بالإضافة إلى أفخم وأرقى شقق للبيع في الرياض.

تحديد عدد الغرف في الشقة وهل تناسب عدد أفراد الأسرة أم لا؟

تحديد الغرض من استخدام الشقة هو ما يحدد عدد الغرف المناسب ومساحة الشقة قبل الشراء، على سبيل المثال، إذا كان الشراء من أجل الاستقلال في الحياة الشخصية أو زوجين حديثي الزواج أو على وشك الزواج، فيمكن شراء شقق من غرفة أو غرفتين على الأكثر.

ما هو أفضل مشروع سكني في الرياض يمكنك شراء شقق فيه؟

يتميز الموقع بعروضه المتنوعة على الشقق المعروضة للبيع في الرياض بتصميمات معمارية راقية ومبتكرة وبأسعار متفاوتة، مما يتيح للجميع التملك الحر في مجموعة من المشروعات السكنية المتميزة والراقية في العاصمة الرياض أهمها منها:

شقق ريفييرا

يمكنك العثور على شقة في مشروع شقق ريفييرا 39 شرق الرياض، بمساحة 140 مترًا مربعًا، مكونة من 3 غرف نوم، وسعر 899.000 ريال سعودي.

أما إذا كنت تريد مساحة أكبر، فيمكنك العثور على شقة بمساحة 282 مترًا مربعًا تحتوي على 3 غرف نوم بسعر 1،198،999 ريال سعودي وقسط شهري 6،370 ريال.

مشروع الين

يتميز مشروع شقق ألين 58 بأسلوب حياة متميز ووحدات سكنية ذكية وخدمات تلبي الاحتياجات العصرية، به شقق بمساحة 131 متر مربع مكونة من 3 غرف وسعر 899،000 ريال سعودي.

أو شقق بمساحة 130 متر مربع مكونة من 3 غرف وسعر 789،000 ريال سعودي، وقسط شهري 15،000 ريال سعودي، كما أن هناك العديد من المشروعات الفاخرة في جميع أنحاء العاصمة التي توفر مساحات متنوعة ومختلفة.

ويختلف السعر حسب عوامل كثيرة، مثل:

المنطقة التي تقع فيها الشقة.

الشقة نفسها وإمكاناتها وخدماتها.

فمثلًا نجد شقة في شمال الرياض مساحتها 119 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين، ويصل سعرها إلى 1،050،000 ريال سعودي.

وشقة أخرى مساحتها 199 متر مربع مكونة من 3 غرف سعرها 650 ألف ريال سعودي.

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هل هناك رسوم صيانة سنوية أو شهرية؟

نعم هناك رسوم صيانة سنوية أو شهرية للشقة، لكنها ليست بمبالغ عالية، ولكن يجب الاهتمام بهذا الأمر لأنه وإن كان صغيرًا إلا أنه تمثل تكلفة إضافية بسيطة على سعر شراء شقق.

هل تتوفر مواقف للسيارات وهل هي مشمولة في سعر الشقة أم لا؟

يعدّ أصحاب السيارات أن مواقف السيارات عنصر أساسي لراحة المعيشة، لذلك يجب معرفة ما إذا كانت مواقف السيارات متوفرة أم لا، وهل هي متضمنة في سعر الشقة أم لا، وذلك لمعرفة تكلفة المعيشة في الشقة قبل شرائه.

كيفية التحقق من جودة البناء والتشطيب لتقييم حالة الشقة

قبل التوقيع على عقد شراء شقق للبيع في الرياض يجب التأكد من جودة البناء والتشطيب وحالة الشقة بواسطة:

الفحص النظري

التفتيش بواسطة النظر إلى الشقة والنظر بعناية إلى الأرضيات والسقف والجدران للتأكد من سلامة المبنى وسلامتك في أثناء السكن فيه.

الفحص الوظيفي

وهو أدق ويتطلب وجود متخصصين معك يفحصون توصيلات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي الظاهرة والمدفونة داخل الجدران.

فحص مستويات الرطوبة وجودة العزل وتسرب المياه.

كيفية التحقق من الوثائق والتراخيص الخاصة بالشقة؟

اخر مرحلة من المراحل في إجراءات شراء شقق في الرياض هي التحقق من الوثائق والتراخيص الخاصة بالشقة، وهذا يتم بواسطة توكيل محامي متخصص في هذه الأمور.

لأنه سيكون على دراية كبيرة بالتحقق من ملكية الشقة، وعدم وجود نزاعات قضائية على الملكية، وعدم وجود شبهة قانونية قد تعرض العقار للإزالة، وسيتولى أيضًا كتابة العقد بشكل صحيح ومضمون في القانون.

وفي الختام، تعرفنا في هذا المقال على كيفية شراء شقق للبيع في الرياض بسعر مناسب وبخدمات مميزة تناسب احتياجاتك، ويجب أن نقول إن الرياض عبارة عن مجموعة متنوعة من الأحياء التي تلبي متطلبات الحياة بطرق وأسعار متنوعة.