كيفية حساب بدل الإجازة في قانون العمل السعودي

بدل الإجازة هو جزء من المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدمته وإحالته على التقاعد في المملكة العربية السعودية، يتم منح بدل الإجازة للموظف الذي لم يستفد من إجازاته المستحقة أثناء فترة عمله، ووفقًا لقانون العمل السعودي يُحسب بدل الإجازة بناءً على الراتب الأساسي للموظف، ويتم تحديد نسبة مئوية محددة لهذا البدل وفقًا لعدد سنوات الخدمة المؤهلة للإجازة، من المهم أن يكون لدى الموظفين معرفة واضحة بحقوقهم والتزامات أصحاب العمل تجاههم.

قانون العمل السعودي

قانون العمل يعتبر إطارًا قانونيًا هامًا في المملكة العربية السعودية، ويحمي حقوق الموظفين وينظم علاقتهم مع أصحاب العمل، يلتزم الموظفون بأداء مهامهم وواجباتهم بشكل صحيح وفقًا لما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة، بالنسبة لبدل الإجازة السنوية، فهو من الحقوق التي يحصل عليها الموظفون وفقًا لقانون العمل السعودي، ويهدف بدل الإجازة إلى تعويض الموظف عن الإجازات التي لم يستفد منها خلال فترة عمله، ويعد جزءًا من المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدمته وإحالته على التقاعد، و يشمل عدة جوانب، مثل النسبة المحددة للبدل وطريقة حسابها بناءً على الراتب الأساسي وسنوات الخدمة المؤهلة للإجازة.

أنواع الإجازات في نظام العمل السعودي

تتوفر عدة أنواع من الإجازات التي يمكن للعامل الحصول عليها، ومن بين هذه الأنواع:

إجازات الأعياد الرسمية: تشمل عيد رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك وغيرها من الأعياد الرسمية.

إجازة الوضع وإجازة الجواز والوفاة: تمنح في حالات الولادة والزواج والوفاة في الأسرة.

إجازة المرض: يحق للعامل أخذ إجازة في حالة مرضه، ويجب تقديم الوثائق التي تثبت مرضه.

إجازة الدراسة: يحق للعامل الحصول على إجازة لمواصلة التعليم وإكمال دراسته.

إجازة الحج: يحصل الحاج على إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة فقط خلال فترة عمله، وتتراوح مدة الإجازة من 10 أيام إلى 15 يومًا، ويجب أن يكون العامل قد قضى 24 شهرًا في العمل ليكون مؤهلاً للحصول على هذه الإجازة.

بدل الإجازة في قانون العمل السعودي

في نظام العمل السعودي، يوجد بعض التوضيحات بشأن الإجازة السنوية وبدل الإجازة التي يجب أن يكون الموظف على دراية بها:

يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية بمدة لا تقل عن 21 يومًا متتاليًا، ولا يجوز لأي مدير عمل رفض منح الموظف إجازته السنوية.

إذا لم يستفد الموظف من الإجازة السنوية خلال فترة عمله، فإنه يحق له الحصول على بدل مالي مقابل تلك الإجازة غير المستخدمة.

يحق للموظف أخذ إجازة بدون راتب بعد موافقة صريحة من المدير، ويكون ذلك في حالات محدودة ووفقًا للاتفاق المسبق بين الطرفين.

يحق للموظف أخذ إجازة مرضية في أي وقت دون حسابها ضمن أيام الإجازة المقررة، ويجب أن يستمر الدفع للموظف خلال تلك الفترة.

كيفية حساب بدل الإجازة

فيما يلي طريقة عامة لحساب بدل الإجازة في قانون العمل السعودي:

قم بحساب مجموع الراتب الشهري للموظف.

قسم مجموع الراتب الشهري على عدد أيام العمل في الشهر.

عادة ما يعتبر عدد أيام العمل 30 يومًا في الشهر الميلادي، ولكن قد يختلف ذلك وفقًا لسياسة الشركة أو الجهة العاملة.

ضرب النتيجة في عدد أيام الإجازة غير المستخدمة التي يحق للموظف الحصول عليها، هذا يعتمد على عدد الأيام التي لم يتم استخدامها من حصة الإجازة السنوية للموظف.

طريقة احتساب بدل الإجازة السنوية في السعودية

يتم احتساب بدل الإجازة السنوية في السعودية على النحو التالي:

إذا كانت مدة العمل للموظف عامًا كاملًا أو أقل، فإن بدل الإجازة يكون بقيمة 21 يومًا من آخر أجر يحصل عليه الموظف، وعند احتساب بدل الإجازة السنوية، يمكن استخدام إحدى الطرق التالية:

قسمة راتب الموظف على عدد أيام الشهر للحصول على الراتب اليومي، ثم ضرب الراتب اليومي في 21 يومًا.

مثال: إذا كان راتب الموظف 5400 ريال وعدد أيام الشهر 30، يتم حساب الراتب اليومي عن طريق قسمة 5400 على 30 ليكون 180 ريالًا، بعد ذلك يتم ضرب الراتب اليومي في 21 يومًا للحصول على بدل الإجازة السنوية، والذي يكون 3780 ريالًا.

استخدام نسبة 0.7 من قيمة آخر راتب يحصل عليه الموظف.

مثال: إذا كان راتب الموظف 5400 ريال، يتم ضربه في نسبة 0.7 للحصول على بدل الإجازة السنوية، والذي يكون 3780 ريالًا.

حاسبة بدل الإجازة

إليك الخطوات التالية لاستخدام الحاسبة لحساب بدل الإجازة وهي كالآتي:

قم بفتح الحاسبة الإلكترونية.

حدد نوع العقد الذي لديك.

اكتب السبب الخاص لإنهاء هذه الخدمة

اكتب راتبك في المكان المخصص له.

أدخل الفترة الزمنية التي كنت تعمل فيها بالسنوات.

أدخل عدد الأشهر والأيام التي عملتها.

حدد رمز يساوي.

نظام الإجازات بالنسبة للمرأة في نظام العمل السعودي

هناك اختلاف في نظام الإجازات بالنسبة للمرأة في نظام العمل السعودي، وفيما يلي توضيح لبعض الإجازات التي تحصل عليها المرأة: