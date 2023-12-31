كيفية حذف نشاط Google على هاتف Android: حماية خصوصيتك

هل تساءلت يومًا عن كل المعلومات التي تجمعها Google عنك؟ في المتوسط، يتم إجراء 8.5 مليار عملية بحث على Google يوميًا، ويتم تخزين كل هذه البيانات في ميزة تسمى نشاط Google، يتضمن ذلك سجل بحثك، وسجل المشاهدة، وسجل التصفح، وأكثر من ذلك.

حذف نشاط جوجل على أندرويد: حماية خصوصيتك

قد يكون من الجيد حذف سجلك في بعض الأحيان لحماية خصوصيتك، سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على تعلم كيفية حذف نشاط Google على Android واكتشاف إمكانية رؤية نشاطك المحذوف.

كيف يمكنك حذف نشاط جوجل على أندرويد؟

خصوصيتك هي حقك، ومن المهم أن تحميها، يمكن أن يستخدم الآخرون نشاطك على Google ضدك، على سبيل المثال، لتحديد اهتماماتك وأهدافك أو لتتبع تحركاتك، لذلك، إذا كنت لا تريد أن يكتشف الآخرون ما كنت تبحث عنه وتشاهده على Google، فحذف نشاطك على Google هو طريقة أساسية للحفاظ على خصوصيتك.

حذف نشاط جوجل على أندرويد طريقة مهمة لحماية خصوصيتك، يمكنك حذف نشاطك طوال الوقت، أو يمكنك تحديد نطاق زمني محدد تريد حذفه.

تحكم في نشاطك على Google: حذف النشاط طوال الوقت أو وقت محدد

لحذف نشاط Google على Android، اتبع هذه الخطوات:

افتح تطبيق Google على هاتفك أو جهازك اللوحي.

اضغط على رمز الملف الشخصي في أعلى يسار الشاشة.

إدارة حسابك على Google.

انتقل إلى “البيانات والخصوصية”.

انتقل إلى “نشاطي”.

انقر على “حذف”.

اختر “جميع الأوقات”.

انقر على “حذف”.

كيفية حذف نشاط Google على Android: حماية خصوصيتك تم عمل فيديو توضيحي لهذه الخطوات على المتصفح على الكمبيوتر، يمكن للمستخدمين اتباع نفس هذه الخطوات على هواتفهم المحمولة أو أي أجهزة أخرى مسجلة بحساب Google.

هل يمكن لأي شخص رؤية نشاطي المحذوف على Google؟

لا، لا يمكن لأي شخص رؤية نشاطك على Google بمجرد حذفه، تتم إزالته عادةً من حسابك ولم يعد بإمكانك أنت أو المستخدمين الآخرين الذين لديهم حق الوصول إلى حساب Google الخاص بك الوصول إليه.

ومع ذلك، يمكن لشركة Google الاحتفاظ بأنواع معينة من البيانات لفترة محدودة حتى بعد حذفها من حسابك، بما في ذلك سجلات البحث ونشاط مواقع الويب والمواقع وسجلات التطبيقات وسجلات الموقع وسجلات الإعلانات.

تحتفظ Google بهذه البيانات لأسباب مختلفة، بما في ذلك منع الاحتيال وتحسين منتجات وخدمات Google وإجراء أبحاث السوق.

إذا كنت ترغب في حذف بياناتك نهائيًا من Google، يمكنك القيام بذلك من خلال صفحة نشاط Google.

بعد حذف نشاطك على Google، ستحتفظ Google به لمدة 30 يومًا، خلال هذه الفترة، يمكنك استعادة سجل البحث الخاص بك عن طريق طلب فريق الدعم، بعد 30 يومًا، سيتم حذف النشاط نهائيًا من خوادم Google.

نحن نأمل أن تكون قد وجدت هذا البرنامج التعليمي مفيدًا، الآن، يمكنك التحكم في بصمتك الرقمية وضمان خصوصيتك، إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا، سنكون سعداء لمساعدتك.