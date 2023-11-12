كيفية حجز موعد في التأمينات الاجتماعية السعودية 1445

تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة حجز المواعيد إلكترونياً، وذلك ضمن مجموعة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة للمواطنين في المملكة، وذلك من منظور تطبيق برنامج رؤية السعودية 2030 والتي تهدف بالتحول الرقمي في العديد من المجالات، وتقدم مؤسسة التأمينات العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية

يتم حجز الموعد في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع التأمينات الاجتماعية “ من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الخدمات.

بعد ذلك تقوم باختيار منها حجز موعد.

ثم تقوم باختيار بعد ذلك زر ابداء الخدمة.

اختيار حجز موعد زيارة مركز الخدمة.

ثم الضغط علي زر المتابعة.

تكتب الأسم ورقم الهوية والبيانات الشخصية.

اختيار القسم الذي توّد الحجز فيه.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

اختيار الوقت والتاريخ المطلوب للحجز.

ثم الضغط على زر تأكيد الحجز.

شروط حجز موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها عند حجز المواعيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية وهي:-

يتم زيارة أي من فروع المؤسسة العامة للتأمينات بموعد مسبق ولا يسمح بالدخول بدون حجز موعد.

زيارة فرع المؤسسة ستكون متاحة فقط للخدمات المذكورة في قائمة “الخدمة” والتي اختارها الزائر عند حجز الموعد، ولن يتم استقبال غير تلك الخدمات.

يسمح فقط بالدخول إلي التأمينات لمقدم الطلب فقط، وبالتالي يجب إحضار بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

لن يتم السماح لشخص لا يحمل بطاقة هوية أو لشخص مرافق بالدخول.

كيفية التحقق من الحالة الوظيفية في التأمينات الاجتماعية

يستطيع المواطن التحقق من الحالة الوظيفية في التأمينات وذلك عبر خطوات بسيطة وهي:-