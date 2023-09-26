كيفية حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر منصة أبشر 1445

صرح المرور السعودي في وقت سابق عن كيفية حجز موعد رخصة قيادة عبر أبشر، حيث توفر منصة أبشر كمنصة إلكترونية حكومية تهدف إلى تسهيل وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية، حيث تعتبر منصة أبشر من أهم المبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تحقيق التطور والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتعتبر منصة أبشر منصة شاملة توفر خدمات متنوعة ومتكاملة للمستخدمين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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كيفية حجز موعد رخصة قيادة للرجال

ومن أجل حجز موعد للحصول على رخصة قيادة للرجال يجب اتباع الخطوات كما يلي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر .

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

اختر الخدمات المرورية.

قم بالضغط على حجز موعد في المرور.

قم باختيار الخدمة المطلوبة وهي الحصول على رخصة قيادة

قم بتحديد التاريخ والوقت.

اختر خانة الموافقة على الشروط والأحكام.

قم بطباعة إيصال موعد الذهاب للمرور وإحضاره في الوقت المحدد.

الأخت الكريمة، لتقديم طلب اصدار رخصة قيادة يتم الدخول من خلال هويتها الرقمية بمنصة أبشر أفراد عبر الرابط المرفق https://t.co/z8fz1fIxll

خدماتي – المرور- إصدار رخصة قيادة – حجز موعد — أبشر (@Absher) September 25, 2023

كيفية حجز موعد رخصة القيادة للسيدات أبشر

كما يمكن للسيدات حجز موعد عبر منصة أبشر من أجل الحصول على رخصة قيادة كما يلي:

أولا قومي بتسجيل الدخول على موقع أبشر .

ثم ادخل رقم التسجيل في استمارة إصدار الترخيص.

ثم أدخلي على خيار الاستفسارات الإلكترونية.

قومي بالضغط على أيقونة حجز موعد.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة ومن ثم دفع الرسوم.

اخيرا قومي بالضغط على على زر حجز موعد.

شروط حجز موعد لإصدار رخصة القيادة

وقد وضع المرور السعودي عدة شروط الحصول على رخصة قيادة، وهي كما يلي

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب إحضار 6 صور شخصية مقاس (6*4).

دفع رسوم الخدمة 200 ريال سعودي.

يجب إحضار نسخة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بك.

يجب تقديم فحص طبي حديث لصاحب الطلب.

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة أبشر

ومن أجل الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة الخاصة بك عبر أبشر يجب اتباع الخطوات التالية