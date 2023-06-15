كيفية حجز موعد البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين 2023 عبر تطبيق سهل

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن إلزام المواطنين والوافدين بإجراء البصمة البيومترية، والتي تتم في المراكز التابعة للوزارة في حوالي 5 مديريات أمن، كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق على ضرورة إجراء تلك البصمة لجميع المواطنين وأكدت أن الحجز المسبق، والذي يتم عبر تطبيق سهل يساعد المواطنون على الانتهاء من فحص البصمة، وأشارت الوزارة أنه يمكن للمواطنين إجراء فحص البصمة في الموعد المناسب لهم من خلال الدخول إلى التطبيق والحجز من قائمة المواعيد المتاحة.

تطبيق سهل

يجب أن تقوم بتحميل تطبيق سهل إلى هاتفك بجانب أنه ضروري من أجل حجز موعد البصمة البيومترية، يوفر التطبيق عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين في الكويت، إذ يضم التطبيق الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بعد أن تقوم بتنزيل التطبيق من متجر الهاتف قم بالتسجيل، وبعدها يمكنك أن تقوم بحجز الموعد المتاح لك، كانت وزارة الداخلية أكدت أن حجز البصمة متاح على مدار عام كامل، ستقوم خلالها الوزارة بجمع بيانات البصمة للمواطنين والوافدين في الكويت.

خطوات حجز البصمة

شرحت وزارة الداخلية للمواطنين كيفية الحجز عن طريق تطبيق سهل، ويكون الحجز في خطوات بسيطة من خلال التالي:

ادخل إلى تطبيق سهل.

اختر منصة المواعيد أسفل الشاشة.

حدد وزارة الداخلية.

اختر الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

حدد البصمة البيومترية.

اختر التوقيت المناسب لك.

توجه إلى مركز فحص البصمة في موعد الحجز.

هل يجب إجراء فحص البصمة قبل السفر ؟

أكدت وزارة الداخلية أكثر من مرة أنه يمكن للمواطنين السفر بدون فحص البصمة، كما يمكن أن يقوموا بإجراء البصمة قبل السفر، وذلك عن طريق تطبيق (متى) للمواطنين، ويمكن الحجز للزائرين من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية، كانت الوزارة قد وفرت 4 مراكز عبر المنافذ الحدودية إذ تعد تلك البصمة ضرورية لجميع القادمين إلى الكويت سواء مواطنون أو زائرون أو مقيمون في الكويت.

كيفية فحص البصمة ؟

يقوم المواطن أو المقيم بحجز الموعد المناسب له لإجراء البصمة، ويتوجه بعدها إلى أحد مراكز إجراء الفحص والذي يتم توفيرها في 5 مناطق تشمل (الفروانية، الجهراء، أم الهيمان، العاصمة، حولي)، يتم إجراء فحص البصمة من خلال الحصول على بصمات اليد والعين للمواطنين، ويتم إجراؤها لمن تجاوز سن 18 عاما، كما أشارت وزارة الداخلية أنه تم إجراء فحص البصمة لما يقارب من 4.442 حاجا حتى الآن قبل السفر لأداء الشعائر الدينية في مكة.