يهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بتفاصيل حجز تصريح العمرة ومتطلباته، ولهذا قدمت المملكة هذه الخدمة عبر منصتين إلكترونيتين، توكلنا واعتمرنا، وهذا لتسهيل وتيسير الأمر للمعتمرين، وتوفير الوقت لهم، لذلك سوف نقدم لكم خطوات بسيطة للحصول على تصريح العمرة في المملكة.

كيفية حجز تصريح العمرة في المملكة العربية السعودية خطوة بخطوة

حجز تصريح العمرة في المملكة العربية السعودية

حجز تصريح العمرة في المملكة العربية السعودية يعتبر خطوة مهمة للمواطنين والمقيمين، حيث يتيح لهم القيام برحلة عمرة سهلة وميسرة، إليكم طريقة حجز تصريح العمرة عبر منصتي توكلنا واعتمرنا الإلكترونيتين.

طريقة الحجز عبر توكلنا

قم بتنزيل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات على هاتفك.

افتح التطبيق بعد تثبيته على جهازك.

من واجهة التطبيق الرئيسية، اختر “خدمات”.

انقر على “خدمات الحج والعمرة” واختر “إصدار تصريح”.

اختار خيار “أداء العمرة” وانقر على “استمرار”.

ثم أدخل عدد الأشخاص الذين سترافقهم في التصريح واضغط على “متابعة”.

قم بتحديد الوقت واليوم الذي ترغب فيه في أداء العمرة.

بعدها اضغط على “متابعة” واختر نقطة الوصول.

ثم حدد محل الإقامة الخاص بك.

بعدها اطلع على الشروط واضغط على “موافقة”.

ثم اضغط على “إصدار التصريح” لاستكمال العملية.

الحجز عبر اعتمرنا

قم بتنزيل تطبيق اعتمرنا “نسك” على هاتفك. شغل التطبيق واختر “الخدمات” من الصفحة الرئيسية. اضغط على “تصريح العمرة” من بين الخدمات المتاحة. أضف عدد الأشخاص الذين ستدخلهم في التصريح وانقر على “متابعة”. حدد موعد وتاريخ العمرة المناسب لك. أدخل نقطة التجمع واضغط على زر “الاستمرار”. اختار خيار “شراء خدمة الشحن للحصول على الترخيص”.

شروط الحصول على تصريح العمرة