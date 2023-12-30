كيفية حجز تذاكر ونترلاند قطر 2024 lusail winter wonderland

مع دخول الشتاء يبدأ البحث بشكل كبير عن رابط حجز تذاكر ونترلاند قطر وهذا من قبل الأفراد وكذلك العائلات، حيث تعتبر لوسيل وينتر وندرلاند أو الشهيرة باسم ونترلاند قطر من أشهر الأماكن السياحية التي يرتادها الآلاف من الأشخاص، والتي تقع في جزية المها بقطر، ويتم عمل العديد من الفعاليات بها وهذا إلى جانب الألعاب الموجودة والأنشطة الترفيهية، فتابعوا منا حيث نتعرف على التفاصيل وأسعار تذاكر الدخول، كما تجدون في الأسفل رابط حجز التذاكر.

تذاكر ونترلاند قطر

لوسيل ونترلاد

وتعبر لوسيل ونتر لاند winter wonderland من الأماكن الترفيهية الهامة الموجودة في قطر، والتي تقع قرب إستاد لوسيل الشهير الذي أقيم به نهائي كأس العالم 2022 الأيقوني، وبالتحديد على جزيرة المها.

وهي تعتبر في الأساس ملاهي ألعاب، وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأماكن السياحية في قطر visit qatar، فإن ونترلاند تضم الأشياء التالية:

فعاليات وعروض ترفيهية حية.

أكثر من 50 لعبة متنوعة.

مأكولات ومشروبات.

أسعار تذاكر الدخول

وقد تم الإعلان عن أسعار تذاكر الدخول فقط وذلك على موقع حجز التذاكر، والتي نوضحها في النقاط التالية:

تذكرة الدخول للبالغين + لعبتين مجانا بسعر 176 ريال قطري.

تذكرة دخول أطفال ولعبتين مجانا بسعر 156 ريال.

الدخول مع عدد لانهائي من الألعاب بسعر 250 ريال للبالغين.

رابط حجز تذاكر ونترلاند قطر

ونبدأ معكم أعزائنا المتابعين في التعرف على رابط وخطوات حجز تذاكر ونترلاند قطر، وذلك عبر الموقع الرسمي للتذاكر، فتابع الخطوات والرابط:

يتم الدخول إلى رابط التذاكر عبر الضغط هنا.

ثم اضغط على أيقونة tickets.

بعدها يفتح معك الموقع اختر الفئة التي تريد.

بعدها سوف تقوم باختيار عدد التذاكر حسب كل نوع، والتوجه إلى سلة المشتريات.

تقوم بعمل checkout وتأكيد الحجز والدفع.

مواعيد العمل

وحسب ما جاء في موقع visit qatar الرسمي، فإن مواعيد ونترلاند قطر كما يلي: