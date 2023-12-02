كيفية حجز تذاكر فعاليات وزارة الثقافة السعودية 1445 mocevents

تقوم وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بتنظيم فعاليات على مدار العام في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتعتبر الفعاليات الخاصة بها من الفعاليات الراقية في مختلف المجالات الثقافية والتراثية التي تجذب انتباه واهتمام الكثير من المواطنين في المملكة وكذلك الزوار من خارج المملكة، ومن هذه الفعاليات مهرجان الوليمة للطعام السعودي، معرض الهجرة، والعديد من الأشياء التي ننشرها لكم في الأسفل، كما نوفر لكم رابط وطريقة حجز التذاكر، فتابع معنا.

فعاليات وزارة الثقافة، المصدر: تكت مكس وزارة الثقافة

وزارة الثقافة السعودية

وتقيم وزارة الثقافة السعودي بالتعاون مع العديد من الجهات بكل فترة العديد من الفعاليات بشكل دوري، وتأتي هذه الفعاليات الترفيهية والتي تناقش بشكل أساسي الثقافات والحضارات المختلفة، وخاصة التراث السعودي القديم وكذلك التراث العربي والجاهلي، وكذلك المعارض الفنية وورش العمل.

وحسب ما جاء في منصة التذاكر الخاصة بفعاليات وزارة الثقافة السعودية، فإن المدن التي تقام بها الفعاليات تتراوح بين:

الأحساء.

الرياض.

الظهران.

حائل.

المدينة المنورة.

الفعاليات الموجودة

وحسب ما جاء في وقت كتابة هذا المقال بموقع وزارة الثقافة السعودي، فإن الفعاليات الموجودة بالوقت الحالي كما يلي، مع العلم أنه قد يضاف فعاليات جديدة لها بكل فترة حسب ما تعلنه وزارة الثقافة بشكل رسمي، ومنها:

معرض الهجرة في المتحف الوطني السعودي.

رحلة الكتابة والخط.

المائدة تجربة طهي تفاعلية.

ورش عمل الطهي.

معرض الفن الصناعي.

ورش عمل الحلويات والمخبوزات.

ورش عمل المشروبات.

مهرجان الوليمة للطعام السعودي.

رحلة قفا نبك في حياة امرؤ القيس.

رحلة حاتمي أينا ولى في حياة حاتم الطائي.

في حياة امرؤ القياس رحلة مع الرمال.

رحلة ليلى العامرية في حياة قيس بن الملوح.

رحلة طائي الكرم.

رحلة الأمانة في حياة طرفة بن العبد.

كيفية حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة السعودية، وذلك من خلال الرابط والخطوات الموضحة التالية: