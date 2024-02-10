كيفية حجز تذاكر الفورمولا جدة 2024 والأسعار الرسمية saudiarabiangp

تم الإعلان عن إمكانية حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة، والذي يعتبر من أهم الأحداث الرياضية التي تقام على حلبة كورنيش جدة في كل عام بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام هذه البطولة على مدار 3 أيام في مدينة جدة بشهر مارس، وهناك المئات من محبي سباقات السيارات وخاصة الفورومولا الذي ينوون حضور هذا الحدث سواء كانوا من داخل المملكة أو القادمين من خارجها.

سباق جائزة السعودية الكبرى

ويقام سباق جائزة السعودية الكبرى “الفورمولا 1” من كل عام، وقد كانت أول نسخة منه في عام 2021 ومنذ حينها يقام كل عام، ويشارك به أفضل سائقي سيارات الفورمولا 1 على مستوى العالم، وكذلك أقوى الفرق على مستوى العالم في هذا المجال.

ومن ضمن أبرز الفرق المشاركة في جائزة السعودية للفورمولا 1 هي:

رد بل.

ماكلارين.

فيراري.

أستون مارتن.

مرسديس.

ألفا تاوري.

والأكثر فوزا في هذا السباق وفقا للإحصائيات هو البريطاني لويس هاملتون، أما بالنسبة للأكثر فوزا على مستوى الفرق هو فريق مرسيدس.

موعد الحدث

ومن المقرر أن يقام سباق الفورمولا ون في مدينة جدة في نسخته لهذا العام 2024، في خلال الفترة الموضحة:

من يوم الخميس 7 مارس 2024.

حتى يوم السبت 9 مارس 2024.

أسعار التذاكر الرسمية

ونتابع معكم أسعار التذاكر الرسمية كما جاءت في الموقع الرسمي للبطولة، والتي تنقسم لعدة فئات نوضحها:

نادي البادوك تذكرة لمدة 3 أيام بسعر 29,200 ريال.

الجناح المتميز بسعر 18,975 ريال سعودي.

صالة الضيافة المتميزة بسعر 13,800 ريال.

المدرجات الرئيسية بسعر يبدأ من 460 ريال حتى 2880 ريال.

المدرجات الوسطى بسعر يبدأ من 150 ريال حتى 1000 ريال.

الدخول العام يكون من سعر 100 ريال حتى 520 ريال سعودي.

حجز تذاكر الفورمولا جدة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم لحضور هذا الحدث إلكترونيا عبر الخطوات الموضحة: