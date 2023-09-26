كيفية حجز تذاكر الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأنديه 2023؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إتاحة تذاكر كأس العالم للأندية مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، حيث يتم توفير تذاكر كأس العالم للأندية عبر موقع الفيفا الدولي، ويمكنك أن تقوم بحجز تذاكر المباراة عن طريق الدخول إلى الموقع اليوم لحجز التذاكر والتي ستكون متوفرة على عدة دفعات، إذ تقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر وتستضيف المملكة العربية البطولة في نسختها الأخيرة قبل تغيير نظامها، إذ سيتم طرح تذاكر الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر كأس العالم للأندية.

تذاكر الاتحاد وأوكلاند سيتي

يشارك نادي الاتحاد السعودي في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، إذ تحصل الدولة المستضيفة للبطولة على أحقية مشاركة بطل الدوري في البطولة، وأوقعت القرعة نادي الاتحاد في أول مباراة له أمام أوكلاند سيتي بينما في حالة فوز الاتحاد في المباراة الأولى ستكون مباراته الثانية أمام الأهلي بطل أفريقيا، ولذلك يستعد جمهور الاتحاد لحجز تذاكر المباراة الأولى للفريق والتي ستكون يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث يمكنك أن تقوم بحجز التذاكر فور أتاحتها عبر اتباع التالي:

اضغط على رابط حجز تذاكر كأس العالم للأندية.

اختر منها المباراة التي تردها.

قم بتحديد المقعد والمدرج.

ادخل بيانات الشخصية للتوثيق.

قم بدفع قيمة التذكرة.

بذلك تحجز تذكرتك في كأس العالم.

سيتم توفير تذاكر عدد من المباريات في كأس العالم للأندية، حيث يمكنك أن تقوم بحجز تذاكر مباراة الأهلي أمام الفائز من المباراة الأولى، إذ يتم توفير تذاكر كأس العالم للأندية على عدة دفعات، وتكون أسعار التذاكر متوسطة إذ تبدأ من 40 ريالا، وذلك للدرجة الثالثة بينما تكون أسعار الدرجة الثانية 75 ريالا، وتزيد أسعار تذاكر الدرجة الأولى إلى 100 ريال سعودي، وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر لذوي الاحتياجات بقيمة 40 ريالا، وذلك لمباريات الأهلي والاتحاد السعودي.

الفئة السعر الثالثة 40 ريالًا الثانية 75 ريالًا الأولى 100 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا

يشارك في البطولة بنظامها الحالي 7 فرق إذ تعود تلك النسخة الأخيرة للبطولة بنظامها الحالي، بينما ستتم إقامة البطولة في 2025 بنظام جديد يشمل الفرق الفائزة بالبطولات القارية طوال 4 سنوات حيث يصل عدد الفرق إلى 32 فريقا، وفي النسخة الحالية من البطولة يشارك الاتحاد ممثلا لأندية السعودية التي تستضيف البطولة، بينما يشارك في البطولة كل من: