كيفية تمديد تأشيرة الزيارة في دولة الإمارات 2023

لكي يقوم الزائر بتمديد مدة تأشيرة الزيارة للإمارات، في حالة رغبة الزائر في البقاء لمدة أطول، فلابد من تمديد تأشيرة الزيارة قبل حلول موعد الانتهاء، وذلك من خلال اتباع الإجراءات القانونية المنظمة، وذلك لأهمية التعرف على طريقة تمديد تأشيرة الزيارة في دولة الإمارات.

مصدر الصورة: الإمارات اليوم

الشروط

تختلف شروط تمديد تأشيرة الزيارة في الإمارات باختلاف نوع التأشيرة، ولكن هناك بعض الشروط التي تستخدم في كافة الأنواع، تابع:

يجب أن تكون التأشيرة الحالية سارية المفعول.

قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بفترة كافية عليك بتقديم طلب تمديد.

يجب أن يكون جواز سفر الشخص صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يشترط دفع رسوم التمديد والتي تختلف حسب مدة التمديد.

يشترط عدم وجود مخالفات أو قضايا أمنية تمنع التمديد.

الخطوات

يتمكن الزائر في دولة الإمارات العربية المتحدة من القيام بتمديد تأشيرة الزيارة أو إذن دخول من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: