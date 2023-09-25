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كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة

عبد الرحمن قاسم

تعد الزيارة العائلية المتعددة من أنواع التأشيرات التي تسمح للأفراد الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى، ويمكن للمقيمين تمديدها من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال مكاتب الجوازات السعودية.

كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة

توضيح خطوات تمديد الزيارة العائلية المتعددة من خلال منصة أبشر - المصدر: اسكرين شوت

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الشروط اللازمة 1445

هناك بعض الشروط التي يُلزم معرفتها وتوافرها لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 1445، وهذه الشروط كالتالي:

  • أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول.
  • أن يكون الزائر داخل المملكة العربية السعودية.
  • كما يجب أن يكون الزائر قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
  • أن يكون الزائر قد غادر المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 14 يومًا.- صورة 1 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة

خطوات التمديد من خلال منصة أبشر

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • - صورة 3 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • اختيار “خدماتي”.- صورة 4 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • ثم بعد ذلك اختيار “الاستعلامات”.
  • اختيار “الاستعلامات عن التأشيرات”.- صورة 5 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • بعد ذلك اختيار “تأشيرة الزيارة العائلية”.
  • اختيار “تمديد التأشيرة”.- صورة 6 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • إدخال رقم الإقامة.
  • ثم الضغط على “تمديد التأشيرة”.

خطوات تمديد الزيارة العائلية المتعددة من خلال مكاتب الجوازات

هناك طريقة أخرى تُمكنك من تمديدها وهي عن طريق مكاتب الجوازات السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. التوجه إلى أقرب مكتب جوازات في المملكة العربية السعودية.
  2. اصطحاب المستندات المطلوبة.
  3. تعبئة نموذج طلب تمديد التأشيرة.
  4. دفع رسوم تمديد التأشيرة.

المستندات المطلوبة

يجب توافر بعض الأوراق والمستندات؛ لكي تستطيع لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة 1445، وهذه المستندات هي:

  • صورة من جواز سفر الزائر.
  • صورة من تأشيرة الزيارة العائلية.
  • كما يجب إحضار صورة من إقامة الكفيل.
  • صورة من عقد الزواج (في حالة زيارة الزوجة أو الأبناء).

حجز موعد الجوازات السعودية

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز موعد في مكاتب الجوازات السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • - صورة 3 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • ثم بعد ذلك اختيار “الخدمات الإلكترونية”.- صورة 4 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • اختيار “الاستعلامات”.
  • اختيار “حجز موعد”.
  • بعد ذلك اختيار “مكاتب الجوازات”.- صورة 10 - كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445 المستندات المطلوبة
  • اختيار “موعد مراجعة”.
  • تحديد نوع الخدمة.
  • تحديد الفرع.
  • ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين.
  • الضغط على “حجز”.
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عبد الرحمن قاسم

ليسانس آداب جغرافيا قسم مساحة.

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