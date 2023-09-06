كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب والمعلم 1445 / 2023

تعد طريقة الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم وسيلة إلكترونية تساعد علي إتمام العملية التعليمية، بالإضافة إلي تقديم العديد من الخِدْمَات التعليمية الإلكترونية, لذلك يسعي العديد من المعلمين والطلاب في المملكة العربية السُّعُودية عن كيفية دخول إلي منصة مدرستي وماهي الخطوات التي يمكن للمعلم والطالب القيام بها بعد الدخول للمنصة، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي كيفية الدخول لمنصة مدرستي للطالب والمعلم 1445 / 2023.

الدخول إلي منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي من المنصات الإلكترونية المعتمدة في المدارس السّعوديّة؛ و التي تم أطلقتها في المملكة العربية السُّعُودية خلال انتشار جائحة كورونا، بحيث تستهدف هذه المنصة طلاب وطالبات المملكة وكذلك كادر أعضاء الهيئة التدريسيّة، بهدف التغلّب على الفُرُوق الفرديّة بين الطلاب، وتسهيل كافّة الإجراءات التي من شأنها تعزيز المنظومة التعليمية، بالإضافة إلي العديد من الخِدْمَات التي توفرها وهي:

تقديم المقررات الدراسية بنسخة إلكترونية.

تقديم محتوى معزز للتعلم عن بُعد.

حضور فصول الدعم والتقوية الإلكترونية بالاعتماد مع نظام ميكروسوفت تيمز.

تقديم الواجبات والاختبارات الإلكترونية.

تقديم العديد من المسارات التّعليمية المتنوّعة.

تقديم قنوات تطوير ذاتي ومجتمع مدرسي تفاعلي للطلبة.

تقديم أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي وأنشطة تفاعليّة.

تقديم تقارير و إحصائيات التقدم لكلّ طالب.

تقديم بنك أسئلة يضم أكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني لتعزيز دور الطالب في متابعة المنظومة التعليمية.

خطوات الدخول لمنصة مدرستي2023

وضحت منصة مدرستي الإلكترونيّة مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها عبر الرابط الإلكترونيّ للمنصة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة لدخول منصة مدرستي، والاستفادة من الخِدْمَات المتاحة بواسطتها، التي تمكن الطلبة من متابعة الدراسة أولًا بأول عبر منصة مدرستي الإلكترونية بواسطة تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهم على المنصة، وذلك بواسطة حساب مايكروسوفت تيمز التعليمي المرتبط بالطالب والمعلمين وكافة أعضاء الكادر التعليمي للعام الجديد، ومن هذه الخطوات كالتالي:

الذَّهاب إلى الرابط الإلكترونيّ لمنصة مدرستي الإلكترونيّة. منصة مدرستي تحديد تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت اوفيس). تعبئة بيانات الدخول لمنصة مدرستي التعليمية. تعبئة البريد الإلكترونيّ في المكان المخصص له. تعبئة اسم المستخدم في الحقل المعدّ له، وكلمة المرور الذي تمَّ الحصول عليها عبر تطبيق توكلنا. اختيار أيقونة (دخول). انتظار استلام رسالة تأكيدية على الهاتف لمصادقة الحساب الخاصّ بالطالب أو المعلم علة منصة مدرستي.

منصة مدرستي رابط الدخول

يمكن للطلبة الأعزاء والمعلمون الدخول إلى منصة مدرستي بواسطة رابط الدّخول الإلكتروني، و إدراج كافة البيانات الخاصّة بالدخول إلى المنصة، وذلك من أجل الاستفادة من الخِدْمَات المتاحة لكلّ من المعلم والطالب على حدّ السواء.