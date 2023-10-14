كيفية تحديث وتعديل صك عقاري ناجز 1445 والشروط المطلوبة

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة تحديث الصكوك عبر منصة ناجز الإلكترونية وذلك للتسهيل على المواطنين في المملكة العربية السعودية وتوفير المزيد من الوقت والمجهود بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية الموجودة في جميع أنحاء المملكة، حيث يعتبر الصك العقاري هو الدليل الوحيد الذي يثبت ملكية العقار؛ لذلك لا بد من تحديث هذه الصكوك بشكل دائم، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن كيفية تحديثها بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنها.

المصدر: موقع أسواق الإخبارية

خطوات تحديث الصكوك

تقدم منصة ناجز التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمة تحديث الصكوك وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة ناجز الإلكترونية.

سجل الدخول إلى حسابك في المنصة عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم المرور واسم المستخدم.

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة العقارات ومنها قم باختيار تحديث الصكوك ناجز.

بعد ذلك قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تظهر أمامك.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على تقديم الطلب.

أرفق صورة العقار من الخلف والأمام من خلال الماسح الضوئي.

في النهاية قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط تحديث الصك العقاري

حددت منصة ناجز الإلكترونية مجموعة من المتطلبات والشروط التي لا بد من توافرها حتى تتم عملية تحديث وتعديل الصك العقاري وهذه المتطلبات كالتالي:

لا بد من إرفاق صورة أمامية وخلفية للصك العقاري بالإضافة إلى صورة من الملفات الداعمة.

يشترط ألا يكون هذا الصك تم تسجيله مسبقاً.

إذا كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك لا بد من إرفاق ما يثبت ملكيته.

الاستعلام عن تحديث الصك العقاري

بعد تقديم طلب تحديث الصك العقاري لا بد من متابعة الطلب وذلك باتباع هذه الخطوات: