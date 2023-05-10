كيفية تحديث بيانات حساب المواطن 1444 عبر الجوال وتسجيل الدخول والاستحقاق

يعتني المواطن السعودي بتحديث حساب بيانات حساب المواطن، وذلك مع نزول الدفعة 66، حيث يدعم هذا البرنامج شريحة واسعة من المستحقين، لذا يتزايد البحث عن كيفية تحديث بيانات حساب المواطن 1444 عبر الجوال، للحصول على الدعم المقدم شهريًا، وفي هذه السطور القادمة يستعرض لكم موقع نجوم مصرية، كافة التفاصيل، التي تريد أن تعرفها، خاصة وإن حساب المواطن يدعم 10 ملايين فأكثر من المستفيدين.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن 1444 عبر الجوال

وفي هذه السطور التالية تستطيع معرفة كيفية تحديث بيانات حساب المواطن 1444 عبر الجوال، بكل سهولة كالتالي:

حمل تطبيق حساب المواطن على جوالك من متجر أبل أو جوجل بلاي.

سجل برقم الهوية الوطنية، وكذلك كلمة المرور، ومن ثم رمز التحقق المرئي.

اضغط على “تفاصيل الطلب”، لعرض كل الفئات الخاصة بالمستفيد.

اختر الفئة التي تريد تحديث بياناتها.

لو كان هناك أي تغيير في الدخل أو التابعين ينبغي الضغط على “إفصاح عن الدخل”، كذلك إضافة البيانات الجديدة.

اضغط على “حفظ”.

انقر على خيار “إدارة المرفقات”، وارفع الأوراق المطلوبة.

اضغط على “حفظ” بعد إدخالك لكل البيانات، وكذلك المستندات الحديثة.

انتبه لأن بعض الخيارات مثل “إفصاح عن الدخل”، وكذلك “تحديث بيانات الأسرة”، قد لا تكون متاحة في التطبيق، لهذا من الممكن أن تحتاج إلى تحديث بعض البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

ادخل إلى موقع حساب المواطن.

انقر على أيقونة التسجيل المتواجدة بالصفحة الرئيسية.

سجل كل المعلومات المطلوبة منك، كرقم الهوية الوطنية، ومن ثم تاريخ الميلاد، بالتالي رقم الجوال، وغيرها من البيانات.

تأكد من المعلومات، ووافق على الشروط، والأحكام.

سجل كلمة المرور التي تم إرسالها لك عبر رقم الجوال المسجل في الحساب.

الآن ستتمكن من الدخول إلى حساب المواطن، لكي تستفيد من كل الخدمات، مثل تقديم الطلبات، ومن ثم تحديث البيانات، وكذلك معرفة حالة الطلبات.

فئات استحقاق حساب المواطن 1444

دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية هو ما يرغب فيه برنامج حساب المواطن، هذه الفئات التي تستحق دعم احتياجاتها الأساسية، وتشمل:

ذوو الدخل المحدود.

العاطلون عن العمل.

ربات البيوت.

الأرامل.

والأيتام.

المستثمرين الصغار.

العائلات التي تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة كذلك.

معايير استحقاق حساب المواطن 1444