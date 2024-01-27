كيفية تحديث الصك العقاري 1445 عبر منصة ناجز najiz.sa

تحديث الصك العقاري 1445 منصة ناجز najiz.sa من الخدمات الهامة التي تطرحها المنصة لعملائها من المستفيدين، وتتيح إمكانية الوصول إليها بكل سهولة وبخطوات بسيطة، حيث تسمح منصة ناجز بالوصول للعديد من الخدمات، بينها خدمة تحديث الصك العقاري، وبشكل عام، فإن منصة ناجز من المنصات الرقمية التي تتبع وزارة العدل بالمملكة، وقامت الوزارة بطرح المنصة لتقوم من خلالها، بتوفير العديد من الخدمات الهامة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد على الجميع.

تحديث الصك العقاري 1445 منصة ناجز najiz.sa

تحديث الصك العقاري 1445 منصة ناجز najiz.sa

وتسمح منصة ناجز وبكل سهولة للراغبين، بتحديث الصكوك العقارية بخطوات بسيطة، إلكترونيًا، وجاء هذا بغرض التيسير على الجميع وتوفير الوقت والجهد، ويمكن الوصول لخدمة تحديث الصكوك العقارية المتاحة عبر المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة ناجز الإلكترونية

قم من النافذة التي سيتم فتحها، بتسجيل الدخول لحسابك بإدخال “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

قم بالدخول على “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

قم بالدخول على “عقارات”، والتي ستظهر أمامك بالقائمة.

قم بالنقر على “تحديث صكوك عقارية”.

قم بإدخال جميع البيانات الهامة حتى تكتمل عملية التحديث.

قم بمراجعة البيانات المدخلة للتحقق من صحتها.

ضوابط تحديث الصكوك عبر ناجز

وتسمح المنصة بتحديث الصكوك، وفق قائمة من الضوابط والشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، بحيث يجب مراعاة توافر الشروط التالية لقبول طلب التحديث: