كيفية العثور على اقرب محطة بنزين في جميع المدن السُّعُودية؟

يبحث الكثير من الأشخاص في السُّعُودية عن أفضل طريقة لتحديد اقرب محطة بنزين قريبة من موقعهم وأينما يتجهون، وهي طريقة متاحة وسهلة للغاية ويمكن القيام بها بخطوات بسيطة وسهلة.

مصدر الصورة: صورة مجانية من موقع كانفا لتعبئة خزان الغاز في محطة البنزين وتم التعديل عليها

ولهذا سنشرح لك في هذا المقال الخطوات التي يمكنك بواسطة تحديد أقرب محطة وقود إليك، وسنعرض لك قائمة بجميع محطات الوقود وعناوينها في مدينة الرياض وجميع مدن السُّعُودية.

طرق تحديد اقرب محطة بنزين من موقعك

يمكنك تحديد اقرب محطة بنزين قريبة من موقعك عبر موقع أو تطبيق خرائط جوجل، سواء كنت تستخدم هاتفك أو جهاز الحاسوب، بواسطة العديد من الطرق البسيطة والسهلة، وهي كما يلي:

موقع خرائط جوجل

خطوات تحديد أقرب محطة وقود لموقعك هي كما يلي:

أول شيء يجب عليك فعله هو فتح موقع خرائط جوجل.

بعد ذلك اضغط على أيقونة البحث الموجودة أعلى صفحة الموقع.

في حقل البحث، اكتب “محطة بنزين”.

بعد ذلك، سوف تظهر لك جميع المحطات القريبة من موقعك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

لمعرفة معلومات عن أي محطة تختارها اضغط عليها.

بعد تنفيذ كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بمحطة الوقود الذي اخترتها مثل عنوان المحطة ورقم الهاتف إن وجد وغيرها من المعلومات المهمة مثل الخِدْمَات التي تقدمها المحطة وتشغيلها وقت.

تطبيق خرائط جوجل

وهذه أيضًا طريقة جيدة وشائعة يستخدمها الكثير من الأشخاص لتحديد اقرب محطة بنزين لموقعهم في المملكة العربية السُّعُودية، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

لكي تتمكن من استخدام تطبيق خرائط جوجل للأجهزة المحمولة للبحث عن أقرب محطة وقود لموقعك، يجب عليك تنزيل التطبيق، سواء كان الجهاز يعمل على نظام أندرويد أو آيفون.

بعد تنزيل التطبيق على جهازك، قم بتثبيته وفتحه.

ولكي تتمكن من تحديد موقع أقرب محطة وقود قريبة منك، يجب عليك تمكين ميزة الموقع، والسماح لبيانات هاتفك بالوصول إلى الإنترنت.

في مربع البحث الموجود أعلى صفحة الطلب، اكتب كلمة “محطة بنزين”.

بعد ذلك اضغط على زر “موافق”، لتظهر لك صفحة تحتوي على جميع محطات الوقود القريبة منك.

اختر منها محطة الوقود الذي تريد الذَّهاب إليها، ثم اضغط على الاتجاه ليقوم التطبيق بتحديد الطريق إلى المحطة.

كما يمكنك الضغط على كلمة “محطات الوقود” الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

محرك البحث جوجل

واحدة من أبسط الطرق التي يمكن استخدامها لتحديد اقرب محطة بنزين من موقعك في المملكة العربية السُّعُودية هي بواسطة محرك بحث جوجل، وهي طريقة بسيطة وشائعة جدا، وخطواتها هي كما يلي:

من خلال متصفحك على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ادخل إلى محرك بحث جوجل .

في شريط البحث، اكتب الكلمة التالية “أقرب محطة وقود إلى موقعي”، ويمكنك أيضا استخدام ميزة البحث الصوتي بواسطة الرمز بجوار شريط البحث .

سيعرض لك محرك البحث خريطة للموقع الذي تواجد فيه وتتضمن أيضا محطات الوقود القريبة .

كل ما عليك فعله هو النقر على محطة الوقود الذي تريد الذَّهاب إليها لتحديد الطريق الذي يجب عليك اتباعه للوصول إلى هذه المحطة .

عناوين أقرب محطة بنزين في الرياض

في الجدول التالي، سنقدم لك عناوين مجموعة من محطات الوقود الموجودة في الرياض، حيث يمكنك الذَّهاب إلى اقرب محطة بنزين منها من موقعك، العناوين هي كما يلي:

مكان المحطة العنوان بالتفصيل النرجس RMR8+R6H، النرجس، الرياض 13327 العارض VJ8R+W68، العارض، الرياض 13335 الملز MQ32+GMH، الملز، الرياض 12842 الملقا طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524 النسيم الغربي 8152، 2775 طريق خريص الفرعي، النسيم الغربي، الرياض 14231 8152، 14231 الفيحاء MRV7+PJ7، الفيحاء، الرياض 14253 الصحافة 4040 طريق الامام سعود بن فيصل، الصحافة، الرياض 13321 6629 ظهرة لبن JHVC+P3R، ظهرة لبن، الرياض 12563 حطين 6715 سويد بن حارثة، حطين الرياض 13516 3410 سويد بن حارثة، 3410، حطين، الرياض 13516 الرفيعة 2454 الأمير سطام بن عبدالعزيز، الرفيعة، 6449, الرياض 12737 المربع 2559 الملاح، 9124، المربع، الرياض 12631 الجمعان 4308 طريق مكة المكرمة، الملك عبد العزيز، الرياض 12233 العقيق 7165، 2676 شارع السليمانية العقيق الرياض 13515 7165 العريجاء الغربية 3194 شارع عبدالله بن الزبير، العريجاء الغربية، الرياض 12966 المغرزات طريق عثمان بن عفان،، المغرزات، Abdulkhaliq Ibn Isa, Al Mughrizat، الرياض 12481 المرقب JPMF+89F، طريق المدينة المنورة، المرقب، الرياض 12661 صلاح الدين طريق الملك عبد الله ، حي صلاح الدين، صلاح الدين، الرياض 12434 الطريق الدائي الشرقي الفرعي 4102، 7728 الطريق الدائري الشرقي الفرعي الرياض 12835 4102 القيروان RJG3+743، القيروان، الرياض 13531 المربع شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، المربع، الرياض 12613 القادسية طريق عثمان بن عفان، القادسية، الرياض 12472 العزيزية HQQM+22M، الدرع، العزيزية، الرياض 14513 العليا 2869 طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض 12611 النفل 7516 السراحة، النفل، الرياض 13312

عناوين محطات الوقود في نجران

يوجد في مدينة نجران السُّعُودية العديد من محطات الوقود، وفي أكثر من منطقة، وفي الجدول سنوضح لكم أبرز محطات الوقود الموجودة في مدينة نجران، وهي كالتالي:

الموقع العنوان مخطط الإثابية الشِّمالية 4132 طريق الملك عبدالعزيز، 6397، مخطط الإثايبة الشِّمالية الزراعي، نجران 66258 دحضة 7926 طريق الملك عبد العزيز، دحضة نجران 66278 دحضة 5625 طريق الملك عبد العزيز، 5625، دحضة، نجران 66278 نجران G52Q+Q77، نجران 66263 نجران 4816 طريق الملك عبد العزيز، 6693، نجران 66251 شارع الملك خالد 7871 شارع الملك خالد، نجران 66251 4593 ابا لسعود 2893 طريق الملك عبدالعزيز، ابا لسعود، نجران 66277 نجران G7F5+JXM، نجران 66261 نجران 3644، نجران 66262 6891، 66262 نجران 7177، 4921، نجران 66252 نجران H6HG+G6X، نجران 66252 نجران 8789 طريق الملك عبدالعزيز، نجران 66263

عناوين محطات الوقود في الدمام

بواسطة الجدول التالي يمكنك البحث عن اقرب محطة بنزين قريبة من موقعك، حيث يحتوي الجدول على عناوين أبرز محطات الوقود في مدينة الدمام، والعناوين هي كما يلي:

الموقع العنوان طيبة 9323+69F، شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، طيبة، الدمام 34271. الروضة 93WQ+9J4، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، الروضة، الدمام 32255. الفردوس 94G6+9F3، طريق الأمير متعب، الفردوس، الدمام 34251. الأثير شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، الأثير، الدمام 32248. ضاحية الملك فهد 5437 طريق أبو حدرية،, ضاحية الملك فهد، 7882, الدمام 32314. الريان شارع عثمان بن عفان، الريان، الدمام 32256. العدامة C4H2+2QV، طريق الملك فهد، العدامة، الدمام 32242. الشعلة شارع أبو بكر الصديق، الشعلة، الدمام 34265. مطار الملك فهد الدولي GR5H+35Q، مطار الملك فهد الدولي، الدمام 32556. الدمام ضاحية الملك فهد، الدمام 32314. القرية الثانية Mitab bin Abdulaziz، القرية الثانية، الدمام 34273. الطبيشي 9683 طريق الأمير محمد بن فهد، الطبيشي، الدمام 32233 2332. الندى 937F+V4W، الندى، الدمام 32271. الدمام 4280 7046 الملك عبد العزيز، الدمام 32423.

معرفة أقرب محطة وقود الدريس

بالإضافة إلى الطرق السابقة التي تساعدك على معرفة اقرب محطة بنزين من موقعك، فإن موقعا لدريس يقدم خدمة رائعة تساعدك على معرفة أقرب محطة وقود بالقرب منك، باتباع الخطواتالتالية:

يجب عليك أولا الذهاب إلى موقع الدريس الرسمي.

من بين الخيارات المتاحة من قبل الموقع للزوار، اختر “مواقع محطة الوقود”.

ثم يجب عليك تحديد المدينة والمنطقة الذي تتواجد فيه.

أو يمكنك استخدام الخريطة داخل الموقع ثم تحديد محطة الوقود التي تريد الذهاب إليها.

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كيفية استخدام تطبيق car play لتحديد موقع أقرب محطة وقود

يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة إذا كان لديك iPhone 5 أو الجهاز المحمول الذي تستخدمه أحدث، أو كان هاتفك يعمل بنظام IOS 12 والإصدارات الأحدث، الإصدار 5.24، أو كان جهازك يعمل بأحدث إصدار من تطبيق خرائط Google، من خلال الخطوات التالية:

افتح خرائط جوجل من تطبيق car play.

وانقر في أي مكان داخل الشاشة ليظهر شريط البحث أعلى صفحة التطبيق.

ثم يجب عليك النقر فوق زر إضافة في الشريط العلوي من التطبيق.

ثم يجب عليك اختيار “محطات الوقود” لتحديد أقرب محطة من موقعك.

ثم بعد ذلك، سيعرض لك التطبيق محطات الوقود القريبة منك، ويمكنك الذهاب إليها بسرعة.

طريقة تحديد أقرب محطة وقود باستخدام تطبيق خريطة جوجل

الطريقة الأخيرة التي سنشرحها لك، التي يمكنك استخدامها لمعرفة اقرب محطة بنزين قريبة من المكان الذي توجد فيه، هي من خلال تطبيق خريطة جوجل، في الخطوات التالية:

إذا لم يكن لديك تطبيق Google Map على جهازك المحمول، فيجب عليك تنزيله سواء كان تطبيق Google Map للأندرويد أو تطبيق Google Map للآيفون.

بعد تثبيت التطبيق على هاتفك، قم بفتحه.

بعد ذلك يجب عليك السماح للتطبيق بالوصول إلى موقعك.

في صفحة التطبيق بالأعلى ستجد أيقونة مكتوب عليها “محطات الوقود”، انقر عليه.

هنا سيظهر لك التطبيق كافة محطات الوقود القريبة من الموقع الذي توجد فيه.

هناك مجموعة من الفلاتر، مثل المسافة وسعات العمل،التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الوصول إلى أقرب محطة وقود قريبة منك من خلال الضغط على التصنيفات.

بالمعلومات التي وضحناها لك في هذا المقال نكون وضحنا لك كيفية العثور على اقرب محطة بنزين في جميع المدن السعودية؟ وقد شرحنا لك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها معرفة أقرب محطة وقود قريبة من موقعي أمام مدينة الخليل، موقع Google Maps أو تطبيق Google Maps، وقد وضحنا لكم في مقالي أيضاً مواقع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية وعناوينها.