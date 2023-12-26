كيفية الحصول على فيزا العمل في قطر 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر قطر دولة ذات اقتصاد مزدهر، وهذا ما جعلها وجهة جاذبة للمشاريع والأعمال الاستثمارية، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن الشروط والمستندات الأساسية للحصول على تأشيرة العمل القطرية.

خطوات التقديم الإلكتروني

هناك العديد من الخطوات للحصول على فيزا عمل في قطر ومن هذه الخطوات ما يلي:

قم بالانتقال إلى موقع مساند.

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

ثم بعد ذلك قم بالتسجيل من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية.

ثم قم بملء كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد.

ثم قم باختيار كلمة السر.

قم ادخل الرمز المرئي.

عند الانتهاء من التسجيل يجب عليك الضغط على زر مكتب العمل، ثم على التأشيرة الإلكترونية للحصول على تأشيرة العمل.

بعد ذلك قم بإسناد المستندات المطلوبة.

في النهاية قم بدفع الرسوم المطلوبة.

المستندات والأوراق المطلوبة

هناك العديد من المستندات والتي من اللازم توافرها

للتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل ومنها ما يلي:

توفير صورة من عقد العمل.

ملء استمارة طلب عمل حسب الأصول المطلوبة من وزارة العمل.

لابد من تقديم شهادة طبية.

توفير صورة من جواز سفر المقدم للطلب.

إحضار صورتان شخصيتان، بالإضافة إلى شهادة خبرة وشهادات علمية موثوقة.

لابد من إحضار بطاقة الهجرة لصاحب العمل، بالإضافة إلى بصمات الأصابع.

الرسوم

الرسوم الخاصة للحصول على الفيزا القطرية للعمل كالتالي:

200 ريال لتأشيرة رجال الأعمال، وكذلك لتأشيرة الدخول للعمل في قطر.

وتبلغ تكاليف تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل حوالي 500 ريال.

كما تبلغ التأشيرة السياحية لمدة 30 يوم حوالي 100 ريال.

100 ريال لتأشيرات مقيمي الوافدين من دول مجلس التعاون.

أنواع تأشيرات

هناك نوعان من تأشيرات العمل والتي تسمح بممارسة الأنشطة التجارية في قطر وهما: