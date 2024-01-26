أتاحت وزارة العمر والحج بالمملكة تسهيل خطوات الحصول على تأشيرة العمرة والحج ونتيجة لهذا وضعت بعضاً من الشروط الواجب توافرها للأشخاص المتقدمين بالحصول على التأشيرة لعام 2024 للمحافظة على سلامة زوار البيت الحرام، كما يوجد بعضاً من الخطوات الواجب اتباعها بالشكل الصحيح لنجاح الحصول عليها.

كيفية الحصول على تأشيرة العمرة عبر تطبيق توكلنا إلكترونياً

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

أصدرت وزارة العمرة والحج بالمملكة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للأشخاص المتقدمين للحصول على التأشيرة للعام الجديد ومنها ما يلي:

لا بد أن يكن جواز السفر مفعل وبه صفحات فارغة على الأقل خمس صفحات.

إن يكن الشخص المتقدم لديه القدرة الصحية لسهولة أداء مناسك العمرة عليها.

كما يشترط حصوله على جميع التطعيمات المطلوبة بداخل المملكة.

حَسن السير والسمعة والسلوك وليس هناك أي أحكام جنائية أو قضائية عليه.

خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر توكلنا

للحصول على تأشيرة العمرة عبر توكلنا التابعة لوزارة الحج والعمرة بالمملكة هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها من كافة أنحاء العالم إلكترونياً اتبع الآتي:

ادخل لتطبيق توكلنا

ثم انقر على بوابة تأشيرة العمرة وأدرج كافة البيانات التي تطلب منك بالحصول على التأشيرة.

اختر التأشيرة المناسبة من حيث مدة الإقامة وموعد السفر.

بعد الانتهاء من إدراج كافة البيانات المطلوبة منك حدد الطريقة المناسبة لدفع الرسوم.

انقر على موعد التأشيرة وبهذا يمكنك الحصول على تأشيرة العمرة بكل بساطة إلكترونياً دون مضيعة وقت وجهد.

طريقة التسجيل عبر تطبيق توكلنا