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شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat الحكومية 2023

محمد سعيد

في ظل ما توفره الحكومة من تسهيل التوظيف والتدريب على الوظائف المختلفة، يبحث الكثير من الشباب السعودي من الجنسين عن شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat، أملاً في فرصة الحصول على وظيفة مناسبة أو الحصول على التطوير المهني.

شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat الحكومية

شروط التواصل مع المنصة

تعمل المنصة على توفير العديد من الوظائف الحكومية والخاصة، ولكن يلزم التسجيل أولاً بعد التعرف على شروط التسجيل في المنصة، وهي كالآتي:

  • لابد وأن يكون الشخص المتقدم لديه حساب في أبشر.
  • يجب أن يكون المتقدم له حساب في البنك ودعم خدمات السداد.
  • لابد من كتابة البيانات في الأماكن المحددة لها.
  • لابد من الموافقة على كافة الشروط وسياسة الخصوصية.
  • يجب تحديث البيانات بصفة مستمرة.
  • كيفية التسجيل في منصة Taqat
منصة طاقات
منصة طاقات

كيفية التسجيل

يمكن القيام بالتسجيل عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

  1. يجب أولاً الدخول على موقع المنصة الإلكتروني.
  2. يقوم باختيار مفتاح التسجيل والضغط عليه.
  3. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة.
  4. لابد من الموافقة على جميع الأحكام والشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالتسجيل.
  5. يتم التأكيد للبيانات بإدخال رمز التحقق الذي يُرسَل على الهاتف المُسجَّل.
  6. يجب التحديث للبيانات الشخصية والتحديد للاهتمامات التدريبية والمهنية.
  7. بعد التسجيل يمكن الاستفادة من خدمات المنصة و البحث عن الوظائف والتسجيل في برامج تدريبية متعددة.
التسجيل في منصة طاقات
شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat الحكومية

طريقة التواصل مع المنصة طاقات

يمكن التواصل مع منصة طاقات بعد التسجيل من خلال الوسائل الآتية:

  • التواصل مع خدمة الدعم الفني من خلال الرقم المجاني 8001222030.
  • الاتصال على الهاتف المجاني من 8.00 صباحًا وحتى 8.00 مساءًا، وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.
  • يمكن التواصل من خلال موقع المنصة الإلكتروني.
  • التواصل من خلال mailto:Support@taqat.sa.
محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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تعليق 1
  1. عبدالله علي العلي يقول

    زيرات العائله

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