شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat الحكومية 2023

في ظل ما توفره الحكومة من تسهيل التوظيف والتدريب على الوظائف المختلفة، يبحث الكثير من الشباب السعودي من الجنسين عن شروط وكيفية التواصل مع منصة taqat، أملاً في فرصة الحصول على وظيفة مناسبة أو الحصول على التطوير المهني.

شروط التواصل مع المنصة

تعمل المنصة على توفير العديد من الوظائف الحكومية والخاصة، ولكن يلزم التسجيل أولاً بعد التعرف على شروط التسجيل في المنصة، وهي كالآتي:

لابد وأن يكون الشخص المتقدم لديه حساب في أبشر.

يجب أن يكون المتقدم له حساب في البنك ودعم خدمات السداد.

لابد من كتابة البيانات في الأماكن المحددة لها.

لابد من الموافقة على كافة الشروط وسياسة الخصوصية.

يجب تحديث البيانات بصفة مستمرة.

كيفية التسجيل في منصة Taqat

كيفية التسجيل

يمكن القيام بالتسجيل عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يجب أولاً الدخول على موقع المنصة الإلكتروني. يقوم باختيار مفتاح التسجيل والضغط عليه. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة. لابد من الموافقة على جميع الأحكام والشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالتسجيل. يتم التأكيد للبيانات بإدخال رمز التحقق الذي يُرسَل على الهاتف المُسجَّل. يجب التحديث للبيانات الشخصية والتحديد للاهتمامات التدريبية والمهنية. بعد التسجيل يمكن الاستفادة من خدمات المنصة و البحث عن الوظائف والتسجيل في برامج تدريبية متعددة.

طريقة التواصل مع المنصة طاقات

يمكن التواصل مع منصة طاقات بعد التسجيل من خلال الوسائل الآتية: