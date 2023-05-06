كيفية التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات والشروط

يعد قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الخدمات التي يقدمها البنك لدعم المواطنين في إنشاء أسرهم وتوفير المساعدة المالية لهم. ويتميز هذا القرض بسهولة الحصول عليه وبفائدة تنافسية.

شروط التقديم على قرض الزواج

فيما يلي شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا. يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل ويملك دخل ثابت. يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. يجب أن يكون المتقدم غير متزوج في حالة الرجال، وغير مطلقة أو أرملة في حالة النساء. يجب أن يتوفر عند المتقدم مبلغ محدد من المال يتم دفعه كدفعة مقدمة. يجب أن يتوفر لدى المتقدم قبول من العريس/العروس على الزواج. يجب أن يتوفر لدى المتقدم كفيل من المقربين له.

يتوجب على المتقدم توفير المستندات التالية:

صورة من بطاقة الأحوال السعودية. صورة من شهادة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجًا سابقًا). صورة من القبول من العريس/العروس على الزواج. صورة من بطاقة الكفيل. صورة من كشف حساب للمتقدم يثبت دخله الشهري.

يجب على المتقدم إحضار هذه المستندات إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية، ومن ثم يتم دراسة الطلب والمستندات المقدمة وإتاحة القرض إذا توافق المتقدم مع الشروط المحددة.

شرح خطوات التقديم على قرض الزواج

يمكن للراغبين في الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية التقديم عبر الإنترنت عن طريق موقع البنك الإلكتروني، أو زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب شخصياً.

ويمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم الطلب:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني والتسجيل في الموقع للحصول على حساب.

تعبئة نموذج الطلب على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم طلب المعلومات الشخصية ومعلومات الزوج أو الزوجة. رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، وهي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم والمقترض.

صورة من بطاقة العائلة.

صورة من عقد الزواج.

صورة من وثيقة السكن.