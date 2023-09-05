كيفية التقديم للحرس الوطني وماهي الشروط 1445

يعتبر الإنضمام إلى الحرس الوطني خطوة هامة في خدمة الوطن والمشاركة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، ومع الحاجة المستمرة لتعزيز قوات الأمن والدفاع يعلن الحرس الوطني عن تقديم فرص تجنيد 1445 جندي، في هذه المقالة سنقدم لكم رابط التقديم للحرس الوطني ونسلط الضوء على أبرز الشروط التي يجب توافرها للتقديم.

كيفية التقديم للحرس الوطني المصدر: صحيفة عكاظ

الحرس الوطني

يعد الحرس الوطني جزءًا حيويًا من جهود الدفاع والأمن في البلاد، يقوم الحرس الوطني بتنفيذ المهام الأمنية والتدريبية في مختلف المجالات، يشمل ذلك حماية الحدود والمشاركة في المهام الأمنية الداخلية، وتقديم المساعدة والإغاثة في حالات الطوارئ، إن الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني يمنح الفرصة للمواطنين المهتمين بخدمة الوطن والمساهمة في الأمن الوطني.

رابط التقديم للحرس الوطني

لتقديم طلب الانضمام إلى الحرس الوطني، يتوجب على المتقدمين زيارة الموقع الرسمي للحرس الوطني، يُنصح المتقدمين بالإطلاع على المعلومات المتاحة على الصفحة والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل التقديم.

شروط الإلتحاق بالحرس الوطني

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها للتقديم في الحرس الوطني، من أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون العمر بين 17 و30 عام وهذا يتفاوت حسب الوظيفة المعلن عنها.

يشترط وجود مؤهل تعليمي مناسب للوظيفة المتقدم لها.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على اجتياز الفحوصات البدنية والإختبارات المتعلقة باللياقة البدنية.

يجب أن يكون سجل على المتقدمين خالٍ من السوابق الجنائية.

إجراءات التقديم