كيفية التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية لحملة الشهادة الثانوية

في ظل التطور السريع في مجال الطوارئ والسلامة، تعتبر قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية من الجهات الأمنية المهمة التي تضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، ولهذا أعلنت رئاسة أمن الدولة المملكة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية على رتبة جندي للرجال من حاملي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات كما يمكن للأشخاص الحاصلين على مؤهل أعلى من الثانوية العامة من التقديم أيضا وذلك على النحو الذى سوف نعمل على شرحه بشكل مستفيض ومفصل .

صورة لقوات الطوارئ الخاصة المصدر : تعديل نجوم مصرية

متطلبات التقديم الى وظيفة قوات الطوارئ الخاصة

وعلى صعيد متصل أوضحت رئاسة أمن الدولة المملكة العربية السعودية أن باب التسجيل والقبول الخاصة بالعمل على رتبة جندي للرجال بالقوات بدءًا من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الواردة والتى سوف نعمل على توضيحها للتقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة، يجب أن تستوفي بعض المتطلبات وهى:-

أن يكون الشخص المتقدم من أصحاب الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ لا التجنيس.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولا يكون مدان بحكم يخل بالشرف ولا أن يكون من الأشخاص الذين تم طردهم من الكليات العسكرية

أن يكون لا يكون المتقدم من الموظفين في السلك الحكومي ولا من الذين قد سبق تعيينهم في الوظائف ذات النظام العسكرى والمدنى .

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبياً للخدمة العسكرية.

أن لا يزيد العمر عن 40 عام ولا يقل عن 18 عام وذلك وفقأ للهوية الوطنية.

تقديم ما يثبت المؤهل المتوافق مع الوظيفة ( الثانوية العامة ).

أن يتناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 170 سم.

أن لا يجتاز كافة المقابلات الشخصية وأن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج 5 سنوات الدبلوم أو الثانوية العامة

يجب على المتقدم أن يكون قد أجرى أختبار القدرات العامة .



كيفية التقديم على وظيفة قوات الطوارئ الخاصة

تتمثل خطوات التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة على النحو التالى :-