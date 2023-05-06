كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين 1445 أولى ابتدائي وكافة المستندات المطلوبة للتقديم

بدأ أولياء أمور الطلاب المستجدين بالبحث داخل موقع وزارة التربية والتعليم السعودي عن التسجيل في نظام نور للطلاب 1445،حيث أعلنت الوزارة عن بدأ التسجيل في نظام نور للمستجدين 2023 خلال مواعيد محددة لكل صف، لهذا نرصد لكم كافة الخطوات اللازمة لكي يتمكن كل ولي أمر طالب من معرفة إتمام عملية التسجيل، وكذلك الشروط والأوراق اللازمة للتقديم.

نظام نور 1445

صرح المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (ابتسام الشهري) عن آلية التسجيل الإلكتروني الجديدة لجميع الطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي العام القادم 1445 هجرياً، حيث يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 17 شوال 1444، وسوف يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول في تاريخ 15-11-1444، وفي حال عدم حصول الطفل على الروضة لابد أن يكون عمره أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي هو 5 سنوات و 9 أشهر، أما في حالة كان الطالب حاصل على الروضة فيتراوح عمره بين 5 سنوات و 6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي

ويأخذ كل ولي أمر في عين الاعتبار أنه يجب تجهيز مستندات هامة مطلوبة قبل البدء في التقديم وهي ما يلـي:

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

والشهادات الطبية للطالب التي تفيد حصوله على جميع التطعيمات كاملة منذ ولادته.

بينما يجب إرفاق شهادات تحتوي على مهارات الطالب.

وإرفاق دفتر العائلة.

وشهادة الروضة التي تثبت أن الطالب قضى فترة عامين بها.

رابط التسجيل في نظام نور للطلاب

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط رسمي عبر منصة نور للتسجيل من خلاله، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يصل إشعار من وزارة التعليم على جوال ولي الأمر.

يجب القيام بالذهاب للرابط الرسمي لـــ منصة نور الإلكترونية.

وتسجيل الدخول وكلمة السر في حال لديكم حساب مفعل.

ويمكن الدخول من خلال منصة نفاذ الوطنية.

بينما بعد الدخول على منصة نور الصفحة الرئيسية يجب النقر على تسجيل الأبناء.

ثم تعبئة المعلومات الأساسية للطالب مثل رقم الهوية وصلة قرابة ولي الأمر.

بعد ذلك نختار الصف الدراسي للطالب.

ثم البدء في ملء البيانات الخاصة بالتلميذ.

بعد ذلك نقوم بالضغط على الأيقونة الرابعة الخاصة بتحديد المدرسة المراد ضم الطالب إليها.

واستكمال كافة البيانات المطلوبة وتحميل ملف الطالب.

وأخيراً يتم إرسال الطلب.