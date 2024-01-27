كيفية التسجيل في جامعة قطر 2024

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية التسجيل والقبول في جامعة قطر، وذلك بسبب سهولة التقديم على طلب للدراسة بها، كما تضم جامعة قطر أكثر من 52 جنسية مختلفة حول العالم غالبيّتهم من المواطنين القطريين، كما تشكل النساء نحو 64٪ من إجمالي عدد الطلاب فيها، حيث تتيح لهم الجامعة مجموعة من الفصول الدراسية والمرافق الخاصة بهن.

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شروط القبول

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فرصة الدراسة في جامعة قطر، وتختلف شروط القبول في الجامعة حسب نوع طلب التقديم، وسنتعرف معاً شروط القبول في الأسطر التالية:

يشترط تقديم شهادة الثانوية العامة بنظام (GPA) ما يعادل 2,00 من 4,00.

يشترط أن يكون المتقدم ناجحاً في 6 مقررات دراسية مختلفة بما فيها مقرر علمي واحد كحد أدنى ومقرر رياضيات واحد ومقرر لغة انجليزية خلال السنة ما قبل النهائية أو النهائية.

على المتقدم للجامعات أن يقدموا نتائج الامتحانات القياسية (TOEFL, IELTS, SAT, ACT) والتي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي ويجب تسليمها لمركز اختبارات جامعة قطر وذلك من أجل الإعفاء من متطلبات البرنامج التأسيسي.

يجب على المتقدم للدراسة الحصول على الإقامة في قطر.

ملء واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد الإلكتروني، بالإضافة إلى رفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر

خطوات التسجيل

هناك العديد من الخطوات والإجراءات اللازمة اتباعها للحصول على فرصة الدراسة في دولة قطر ومنها ما يلي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع جامعة قطر.

ثم بعد ذلك قم بملء طلب القبول الإلكتروني، ثم قم بتحميل النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية سارية المفعول، والصورة الشخصية، كما يجب إحضار نسخة عن جواز السفر لغير القطريين.

بعد ذلك قم بسداد كافة رسوم التقديم وهي 200 ريال قطري ضمن طلب القبول الإلكتروني.

قم بإرسال طلب القبول إلكترونيًا بعد ملئه كاملًا وتحميل المستندات وسداد رسوم التقديم.