كيفية التأكد من عدم قيام تطبيقات الهاتف الذكي بالتنصت عليك

مؤخرا، ازداد القلق بشأن إمكانية قيام تطبيقات الهاتف الذكي بالتنصت على المستخدمين، ففي عام 2022، كشفت تحقيقات أن بعض التطبيقات الشعبية كانت تستخدم الميكروفونات والكاميرات الخاصة بالهواتف الذكية دون علم المستخدمين.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتأكد من عدم قيام تطبيقات الهاتف الذكي بالتنصت عليك:

اقرأ سياسة الخصوصية للتطبيقات قبل تثبيتها، يجب أن توضح سياسة الخصوصية ما هي البيانات التي تجمعها التطبيق، وكيف تستخدمها، إذا كنت غير مرتاح لكيفية استخدام التطبيق لبياناتك، فلا تقم بتثبيته.

منح التطبيقات الأذونات الضرورية فقط، عند تثبيت تطبيق جديد، سيطلب منك التطبيق الإذن باستخدام الميكروفون أو الكاميرا أو بيانات الموقع أو غيرها من البيانات، فكر مليًا قبل منح التطبيق الأذونات التي لا يحتاجها.

استخدم وضع عدم الإزعاج، عندما تريد منع التطبيقات من استخدام الميكروفون أو الكاميرا، يمكنك استخدام وضع عدم الإزعاج، سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الميكروفون والكاميرا مؤقتًا.

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها، عندما لا تستخدم تطبيقًا، أغلقه، سيساعد ذلك على منع التطبيق من الوصول إلى بياناتك أو استخدام الميكروفون أو الكاميرا.

تحديث نظام التشغيل الخاص بك، غالبًا ما تتضمن تحديثات نظام التشغيل ميزات أمان جديدة يمكن أن تساعد على حماية خصوصيتك.

بالإضافة إلى هذه النصائح، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق لمراقبة نشاط التطبيقات، سيساعدك هذا التطبيق على معرفة التطبيقات التي تستخدم الميكروفون أو الكاميرا أو بيانات الموقع.

فيما يلي بعض التطبيقات التي يمكنك استخدامها لمراقبة نشاط التطبيقات:

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة على حماية خصوصيتك ومنع تطبيقات الهاتف الذكي من التنصت عليك.

خاتمة

في الختام، من المهم أن تكون على دراية بكيفية استخدام تطبيقات الهاتف الذكي لبياناتك، من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك المساعدة على حماية خصوصيتك ومنع تطبيقات الهاتف الذكي من التنصت عليك.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكنك اتباعها:

فكر في استخدام تطبيق VPN، يمكن أن يساعدك تطبيق VPN في إخفاء نشاطك عبر الإنترنت من تطبيقات الهاتف الذكي.

قم بتثبيت تطبيق مضاد للفيروسات، يمكن أن يساعدك تطبيق مضاد للفيروسات في اكتشاف وإزالة البرامج الضارة التي قد تحاول التنصت عليك.

كن حذرًا بشأن ما تقوله أو تفعل حوله على هاتفك الذكي، إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، فمن الأفضل أن تكون حذرًا بشأن ما تقوله أو تفعل حوله على هاتفك الذكي.