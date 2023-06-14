كيفية الانضمام إلى تطبيق بلوسكاي المنافس لتويتر والحصول على الكود

ينتظر كثير من المُستخدِمين لمواقع التواصل الاجتماعي التعرف على كيفية الانضمام إلى تطبيق بلوسكاي المنافس لتويتر1ن، خاصةً وأن التطبيق أطلق نسخة تجريبية منه منذ فترة على هواتف الأيفون أولًا ثم الأندرويد، ولكن نظام الانضمام عليه يقوم على نظام الدعوات والانتظار ضمن قائمة كبيرة ترغب في الانضمام للمنصة الاجتماعية، فالتطبيق يضم عدد قليل جدًا مقارنةً بتويتر، حيث منذ إطلاق النسخة التجريبية بلغ عدد المنضمين له 60 ألف مشترك ويتواجد في قائمة المنتظرين 1.2 مليون مُستخدِم.

كيفية الانضمام إلى التطبيق

يمكن الانضمام إلى تطبيق بلو سكاي من خلال طريقتين هما:

الانتظار في قائمة الانتظار.

الدخول للموقع الرسمي لتطبيق Blue sky.

تحديد خيار Join the waitlist والضغط عليه.

كتابة البريد الإلكتروني والنقر على Join waitlist.

بذلك يتم إضافتك في قائمة الأشخاص المنتظرة الانضمام في بلو سكاي.

سيرسل لك الموقع إشعارًا للخروج من القائمة المنتظرة على بريدك الإلكتروني، لذا يجب متابعة الرسائل الواردة بشكل مستمر.

حصول المستخدم على كود الانضمام في التطبيق

يُعد حصول المُستخدِم على كود من خلال دعوة أحد الأصدقاء الذين يمتلكون حساب على بلو سكاي أفضل بكثير كوسيلة للانضمام إلى التطبيق عن الانتظار في قائمة المنتظرين، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت للحصول على حساب جديد بعد الحصول على الكود، ولكنه سيكون أفضل بكثير من الانتظار في القائمة.

يُمكن القول بأن بلو سكاي تطبيق مشابه بدرجة كبيرة لمنصة تويتر، ولكن تم تصميمه بطريقة تحدد الاهتمامات والمجتمعات التي يتم نشرها وتداولها على التطبيق، لم يتم الإعلان عن إطلاق هذا التطبيق بشكل رسمي حتى الآن.