كيفية الاستعلام عن المركبات المحجوزة في دبي 2023 والرسوم المستحقة

توفر حكومة دبي مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في الإمارات من أجل التسهيل عليهم، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة في دبي والرسوم المستحقة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن خطوات الاستعلام، بالإضافة إلى أهم المخالفات التي تؤدي إلى حجز السيارة والرسوم المطلوبة.

الصورة من موقع إمارات واي

الخطوات

حتى تتمكن من الاستعلام عن المركبات المحجوزة في دبي لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يأتي:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشرطة دبي.

بعد ذلك قم بالضغط على خدماتنا.

بعد ذلك اضغط على الخدمات المرورية.

ستظهر لك مجموعة من الخدمات قم باختيار خدمة استعلام عن المركبات المحجوزة.

أدخل رقم اللوحة أو رقم التعريف ثم اضغط على بحث.

ستظهر لك صفحة بها جميع البيانات عن المركبة.

المخالفات التي تسبب في حجز السيارة

توجد الكثير من المخالفات التي قد تتسبب في حجز السيارة في دبي، وبالتالي تختلف مدة الحجز طبقاً لاختلاف المخالفة وأهم هذه المخالفات هي:

القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

قيادة المركبة بدون رخصة قيادة.

تجاوز السرعة المحددة.

السير في الطريق المعاكس.

قيمة بدل الحجز

طبقاً لقانون المرور في إمارة دبي فإن قيمة بدل حجز المركبة تصل إلى 100 درهم إماراتي لكل يوم بداية من تاريخ الحجز، وفي حالة تمديد الفترة سيتم زيادة 100 درهم إضافية لكل يوم.