كيفية الاستعلام عن الغرامات برقم الإقامة للوافدين في الإمارات 2023

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض مجموعة من الغرامات على من يقوم بعمل أي مخالفة داخل أراضيها ومن أهم هذه الغرامات هي الغرامات المتعلقة بالإقامة في حالة عدم التجديد أو نهاية الصلاحية، وفي هذه الحالة يلزم على المخالف دفع غرامة محددة حسب نوع المخالفة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم خطوات الاستعلام على الغرامات وكذلك قيمة الغرامة.

الصورة من موقع إمارات واي

الخطوات

إذا كنت مقيم أو وافد في دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في الاستعلام عن الغرامات برقم الإقامة لا بد من اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

قم بالضغط على دليل الخدمات.

اختر خدمة الاستعلام عن الغرامات.

حدد نوع البحث ثم اختر الإقامة.

قم بتحديد جهة الإصدار ثم أدخل رقم الإقامة وتاريخ الميلاد ثم اضغط على إرسال.

ستظهر لك نافذة جديدة بها جميع البيانات الخاصة بالغرامات المسجلة عليك.

غرامة التأخير عن تجديد الإقامة

فرضت حكومة الإمارات غرامة قدرها 50 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة السماح وذلك بحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعليه فإنه يجب على المقيم تجديد الإقامة قبل انتهائها بفترة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

متطلبات التجديد

تجديد الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب ما يأتي: