كيفية الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية والسجل المدني 2023

يُعد الصندوق العقاري أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين بهدف توفير دعم يوفر المسكن المناسب للمواطن، إلى جانب تمويل لتنمية المشروعات والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد من أجل عيش حياة كريمة، لذا فيهتم كثير من المواطنين بالتعرف على كيفية الاستعلام عن الصندوق العقاري 2023 وذلك للتعرف على مدى قبول الطلب المقدم وأحقيتهم في الحصول على دعم الصندوق العقاري.

كيفية الاستعلام

يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية من خلال الخدمات الإلكترونية التي تسعى المملكة على توفيرها بشكل دائم لمواطنيها، وذلك من خلال طريقتين وهما كالتالي:

الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري.

قم بالضغط على قائمة الاستعلام الشامل من الصفحة الرئيسية.

عليك كتابة اسم المُستخدِم ورمز المرور لتسجيل الدخول.

قم بكتابة رقم الهوية ثم النقر فوق أيقونة بحث.

سيظهر لك جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني

الدخول إلى المنصة الرسمية لموقع الصندوق العقاري. إدخال اسم المُستخدِم ورمز المرور والضغط على أيقونة التسجيل للدخول. قم بالضغط على قائمة استعلام المتواجدة في الصفحة الرئيسية في الموقع. عليك إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له. قم بالنقر فوق أيقونة استعلام. ينتقل بك الموقع إلى صفحة تحتوي على جميع البيانات التي تخص المُستخدِم.

يظهر للمُستخدِم الرد على الطلب سواء كان بالقبول أو الرفض له.