كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف دفعة الضمان 1445هـ

يعد الضمان الاجتماعي المطور وسيلة لدعم ومساندة المواطنين وقد وضعتها وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين، حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير الدعم المادي والمعنوي للمواطنين، بهدف مساندتهم وتوفير حياة كريمة لهم، ويعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم صور الدعم المقدم للمواطنين السعوديين، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدة خطوات للإستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445 هـ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي وميعاد صرف دفعة الضمان المطور لشهر يناير للعام 2024م.

موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور ينتظر العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور للحصول على دفعة شهر ديسمبر، ومعرفة موعد نزول رواتبهم الشهرية التي يتم صرفها ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويعد من المفترض أن يكون نزول الدفعة الجديدة في بداية من يوم الأثنين الأول من يناير 2024، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل وطان ذلك منذ نوفمبر الماضي، ويكون بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، وبعد الزيادة الجديدة أصبح الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للعائل 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا. موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور ميلادياً موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور هجرياً يوم الأثنين الموافق 1 يناير 2024 م الموافق 19 جمادى الثاني 1445 هـ

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بتوضيح طريقة الاستعلام عن دفعة الضمان المطور، وقد أكدت الوزارة بأنه يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من الضمان معرفة نتيجة الأهلية الخاصة بهم، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب القيام بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم عليك فتح تبويب خدمات الوزارة.

الآن قم بالنقر على نافذة دليل الخدمات.

عليك اختيار نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ثم ابدأ الخدمة.

قم بإدخال رقم هويتك، كلمة المرور وكلمة التحقق، أو سجّل دخولك عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

من خلال حسابك الشخصي عليك الضغط على الطلبات.

تظهر أمامك قائمة بها الطلب الذي قمت بتسجيله ومعه تفاصيله.

انقر على الرمز الموجود أسفل أيقونة الإجراءات.

يتم عرض حالة الطلب والأهلية؛ مؤهل أو غير مؤهل أو قيد الدراسة.

سبب غير مؤهل في الضمان الاجتماعي

يقوم العديد من المواطنين بالمملكة السعودية بالتقديم للحصول علي الضمان الاجتماعي المطور للإستفادة من الخدمات التي يقدمها لمستفيديه، وفي بعض الأوقات يظهر للمتقدم بأنه غير مؤهل للحصول على الضمان المطور، ولذلك سوف نوضح أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور: