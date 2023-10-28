كيفية استرجاع رسوم تأشيرة الإستقدام من مساند 2023 .. وما هي المدة المحددة لإستعادة التكلفة الإلكترونية

تُعتبر منصة مساند الإلكترونية هي أداة تُسهل وتُسرع عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه المنصة إلى تقديم خدمات حكومية بطريقة سهلة وفعالة، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمستخدمين ويسهم في زيادة الكفاءة الحكومية، من بين هذه الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال منصة مساند هي استرجاع رسوم التأشيرة، يمكن للأفراد الذين قاموا بدفع رسوم تأشيرة استرجاع هذه الرسوم بطريقة ميسرة من خلال وزارة التنمية الإجتماعية.

استرجاع رسوم تأشيرة الإستقدام من مساند 2023

منصة مساند

توفر منصة مساند الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والتعليمية والمالية والمرورية وخدمات الإقامة والأعمال، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية، تشمل الخدمات التي تُقدمها منصة مساند معاملات رسمية مثل تجديد الهوية الوطنية، وتجديد رخصة القيادة، وإصدار تأشيرات الدخول، وتحديث بيانات الإقامة، والإستعلام عن الخدمات الصحية والتعليمية والتأمين الصحي، تُساهم المنصة في توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، مما يجعلها وسيلة مريحة للوصول إلى الخدمات الحكومية بدون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل متكرر.

خطوات استرجاع رسوم تأشيرة الإستقدام

للإستفادة من خدمة استرجاع رسوم تأشيرة الإستقدام من مساند 2023 في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مساند.

إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة في الحقول المخصصة.

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم.

التوجه إلى تبويب “بياناتي”.

النقر على خيار “استرجاع الرصيد”.

سيتم استرجاع الرصيد خلال مدة تصل إلى 21 يومًا من تقديم المعاملة والطلب.

طريقة استرجاع رسوم تأشيرة الإستقدام وزارة التنمية الإجتماعية

لإسترجاع رسوم تأشيرة الإستقدام من خلال وزارة التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على الموقع، ثم تحديد المنشأة التي تمثلها.

اختيار خدمة “إلغاء تأشيرة عامل”.

إدخال رقم الحدود ورقم التأشيرة، ومن ثم النقر على زر “بحث”.

اختيار التأشيرات التي ترغب في إلغاءها من القائمة المعروضة.

الضغط على زر “إرسال” لإتمام العملية.

ستظهر رسالة تؤكد إلغاء التأشيرة بنجاح.

سيتم استرداد الرسوم تلقائياً على حساب المستخدم.

ما الفرق بين رسوم التأشيرة و تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة؟

الفرق بين رسوم التأشيرة وتكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة يكمن في النقاط التالية:

رسوم التأشيرة: هي رسوم حكومية مطلوبة للحصول على التأشيرة وتبلغ (2000) ريال.

تكلفة الخدمة الإلكترونية: تُمثل تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة من برنامج مساند (172.5) ريال، وتشمل هذه التكلفة التكاليف التشغيلية للبرنامج بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

ببساطة رسوم التأشيرة هي الرسوم الحكومية التي يجب دفعها للحصول على التأشيرة نفسها، بينما تكلفة الخدمة الإلكترونية تمثل تكاليف تشغيل المنصة الإلكترونية لإصدار التأشيرة وتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.

ما هي المدة المحددة لإستعادة التكلفة الإلكترونية؟

تُعتبر الفترة المحددة لإسترجاع تكلفة الخدمة الإلكترونية تبلغ 21 يوم عمل اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب استرجاع التكلفة.