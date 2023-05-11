كيفية استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف في الكويت؟

استخراج شهادة الجنسية بالكويت سواء كانت لبدل فاقد أو تالف أصبح يسأل عنه الكثيرين، حيث صرحت وزارة الداخلية بالكويت مؤخرا عن عدم السماح للأشخاص بالتصويت والترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي للعام 2023 دون استخدام شهادة الجنسية الكويتية الأصلية أو بدل تالف أو فاقد بدلاً عنها، ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الكويتية بناء على المرسوم الأميري السامي في السادس من يونيو 2023، وفيما يلي سوف نعرض لكم كيفية استخراج شهادة الجنسية الكويتية كبدل فاقد أو تالف منها.

استخراج شهادة الجنسية بالكويت للمشاركة بالانتخابات

وزارة الداخلية الكويتية حددت المكان الذي يتم استخراج شهادة الجنسية منه لتكون كبدل فاقد أو تالف، فأصبح بإمكان أي مواطن كويتي استخراج تلك الشهادة عن طريق الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر داخل منطقة الضجيج أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما توفر الإدارة كافة الجهود حتى يتمكن المواطنين من استخراج الشهادة ليتمكنوا من المشاركة الانتخابات الكويتية في الفترة المقبلة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية

كما ذكرنا لكم أنه بإمكان أي مواطن كويتي استخراج شهادة الجنسية بكل سهولة ويسر دون الحاجة بالذهاب إلى إدارة الجنسية بمدينة الضجيج، ولكن سوف يتطلب الأمر منه إحضار الآتي:

عدد 4 صور شخصية حديثة تكون بمقاس 4*6 وذات خلفية باللون الأزرق.

شهادة حديثة صادرة من هيئة المعلومات المدنية أو ستحتاج أصل البطاقة المدنية في حالة وجودها.

كذلك يتم تقديم كتاب مقدم من الشخص طالب الخدمة.

بالإضافة إلى تقديم النموذج الخاص بطلب استخراج شهادة الجنسية الكويتية سواء لفاقد أو تالف.

وعند تقديم تلك الأوراق سوف ينتهي طلبك في غضون دقائق معدودة.

بالخطوات كيفية استخراج شهادة الجنسية

قامت وزارة الداخلية الكويتية بتوضيح إمكانية قيام المواطنين باستخراج شهادة الجنسية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: