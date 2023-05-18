كيفية استخدام واتساب في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت

تعد شركة ميتا هي الشركة المسؤولة عن مجموعة من التطبيقات منها الفيس بوك وتطبيق الواتساب، لذا فإنها قامت بإضافة العديد من التطويرات والمميزات من أجل التسهيل على المُستخدِمين في التواصل مع الأقارب والأصدقاء والاستفادة من هذه التطبيقات أكبر استفادة ممكنة، لذا فعزمت شركة ميتا على إضافة ميزة تُمكَّن المُستخدِم من استخدام التطبيق بسهولة في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت.

استخدام واتساب عند انقطاع الإنترنت

قامت شركة ميتا بالإعلان عن الميزة الجديدة التي يتم تطبيقها على التطبيق الخاص بالواتساب، حيث يتمكن المُستخدِمين من التواصل مع الأشخاص بشكل مستمر حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي، ومن ثَمَّ انقطاع الاتصال بالإنترنت، وتُعد هذه الميزة من أفضل المميزات التي عملت على إضافتها شركة ميتا لتطبيق الواتس.

خطوات التفعيل

يمكن بسهولة تفعيل الميزة التي من خلالها يمكن استكمال الرسائل والمحادثات بين الطرفين في حالات انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ الذي يعقبه انقطاع اتصال الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح التطبيق الخاص بالواتساب ثم الضغط على قائمة الإعدادات.

قم باختيار قائمة البيانات والتخزين.

الضغط على إعدادات بروكسي وتفعيل الوصول إلى الخادم الوكيل بديلاً عن الوكيل التقليدي.

وبذلك يكون قد تم تفعيل الميزة الجديدة على الواتساب ويمكن استخدامها في حالة عدم توافر الإنترنت بشكل مفاجئ.

يمكن تفعيل الخدمة على جميع أجهزة الهواتف والحاسوب.