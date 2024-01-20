كيفية إلغاء كل خدمات واشتراكات فودافون 2024.. أكواد مختصرة

شركة فودافون واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات للعملاء منها المجاني ومنها المدفوع الذي يستهلك من الرصيد، ولذلك يبحث الكثير من مستخدمي vodafone عن طريقة إلغاء الاشتراكات والخدمات خاصة تلك التي يمكن الاستغناء عنها، وهذا هو محور حديثنا في هذا المقال.

ما هي أبرز خدمات فودافون مصر 2024؟

قبل أن نتعرف على كود الإلغاء، يجب في البداية أن نلقي الضوء على بعض الخدمات والاشتراكات التي تقدمها فودافون للمستخدمين، وأبرزها:

خدمة معرفة المتبقي من الباقة وموعد التجديد: *60#.

لمعرفة رصيدك الحالي، يمكنك طلب الكود التالي: *888#.

خدمة سلفني شكراً: تتيح لك هذه الخدمة استلاف رصيد من فودافون في حال نفاد رصيدك. لطلب هذه الخدمة، اتصل على *3#.

خدمة الكول تون: تتيح لك هذه الخدمة تعيين أغنية مفضلة لديك ليتم تشغيلها عند اتصال أي شخص بك. لطلب هذه الخدمة، اتصل على *055*كود الأغنية#.

خدمة 365 فودافون: تتيح لك هذه الخدمة الحصول على دقائق ورسائل وبيانات مجانية كل يوم. لطلب هذه الخدمة، اتصل على *365#.

خدمة كلمني شكراً: تتيح لك هذه الخدمة إرسال رسالة إلى أي شخص تريده ليتصل بك مجاناً. لطلب هذه الخدمة، اتصل على *505*رقم الهاتف#.

خدمة الاحتفاظ بالمكالمات: تتيح لك هذه الخدمة الاستماع إلى جميع المكالمات التي فاتتك. لطلب هذه الخدمة، اطلب: *888*3#.

خدمة معرفة رقم شريحة فودافون: *878*#.

خدمة معرفة رقم شريحة فودافون: *878*#. خدمة معرفة التاريخ والوقت: *100#.

كود شحن كارت فودافون: *858*رقم الكارت#.

كود تجديد باقة فودافون فليكس: *225#.

كود الاستعلام عن الرصيد المتبقي: *868*1#.

كود تحويل الرصيد من رقم لآخر: *868*2*رقم الهاتف المراد تحويل الرصيد إليه ثم #.

وتقدم شركة فودافون الكثير من الخدمات الأخرى، ولكن الآن دعونا نواصل في هذا المقال الحديث عن طريقة إلغاء الاشتراكات.

أكواد إلغاء خدمات فودافون 2024

وفرت شركة فودافون الكثير من الأكواد التي تساعد العملاء في إلغاء الخدمات التي تستنزف الرصيد ولا يحتاجون إليها بشكل كبير، وأبرزها:

• كود إلغاء خدمة الكول تون: *55*0#.

• كود إلغاء خدمة معرفة الرصيد المتبقي: *9000#.

• كود إلغاء خدمة الفوازير من فودافون: اتصل على 888 أو 16888.

• كود إلغاء خدمة منع المكالمات أو المعاكسات: *7*31#.

كود إلغاء باقة النت من فودافون

• لمعرفة باقات الإنترنت المتاحة لديك، اتصل على *880#.

• لإلغاء باقة الإنترنت الخاصة بك، اتصل على *2000*0#.

• يمكنك أيضاً إلغاء باقة الإنترنت من خلال تطبيق أنا فودافون.

• كود إلغاء خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة: *9000#.

وصف الخدمة كود الإلغاء إلغاء خدمة الكول تون نجمة 55 نجمة صفر شباك *55*0# إلغاء خدمة معرفة الرصيد المتبقي نجمة 9000 شباك. إلغاء خدمة الفوازير من فودافون اتصل على 888 أو 16888 إلغاء خدمة منع المكالمات أو المعاكسات نجمة 7 نجمة 31 شباك إلغاء باقة النت من فودافون لمعرفة باقات الإنترنت المتاحة اتصل على *880#

لإلغاء باقة الإنترنت اتصل على *2000*0#

أو عن طريق تطبيق أنا فودافون. إلغاء خدمة الأخبار ارسل رسالة لنفس الرقم فيها كلمة stop.

كود إلغاء جميع اشتراكات فودافون

رغبة منها في التسهيل على العملاء، قررت شركة فودافون تقديم كود واحد يساعدك في إلغاء جميع خدمات واشتراكات فودافون 2024 سواء كانت خدمة إخبارية أو ترفيهية أو أي اشتراك آخر، يمكنك إلغاؤها بسهولة من خلال طلب الكود التالي: نجمة 010 نجمة 010 شباك.

وبسبب الشكاوى التي صدرت من بعض العملاء سواء في شركة فودافون أو الشركات الأخرى بسبب الخدمات التي تستنزف الرصيد والتي لا يرغبون فيها، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يقدم خدمة تسهل على المستخدمين إلغاء جميع الخدمات من كل شركات الاتصالات من خلال الكود التالي: نجمة 155 شباك.

ويمكنك طلب هذا الكود من جميع الشركات، وسوف يساعدك في إلغاء جميع الاشتراكات.