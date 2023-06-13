كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر أعمال| والاستعلام عن الصلاحية

وضحت منصة أبشر أعمال عن طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للمكفولين من خلال تطبيق بعض الخطوات السهلة والبسيطة، حيث أن المنصة تسمح لأصحاب الأعمال خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعمال المقيمين بالمملكة العربية السعودية

كيفية إلغاء التأشيرة



يمكنك من خلال منصة “أبشر أعمال” إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من خلال بعض الخطوات التي أوضحتها المنصة عبر موقعها الرسمي، فهذه الخدمة متاحة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة العمالة في الشركات والمؤسسات لأصحاب الأعمال وهذه الخطوات كالتالي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر أعمال.

عند الانتقال إلى إلى الصفحة الرئيسية اختر “خدمات أعمال”.

اضغط على اختيار “خدمات التأشيرات”.

إلغاء تأشيرة خروج وعودة خارج المملكة

وقد أكدت منصة أبشر أنه يجب أن يكون الشخص الذي يريد إلغاء تأشيرات الخروج والعودة داخل السعودية وليس من الخارج، ويجب ألا يكون قد انتهك سابقًا قواعد عدم إلغاء التأشيرات الصادرة وغير المستخدمة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم 1444

أعلنت منصة أبشر يمكن للشخص إلغاء تأشيرات الخروج والعودة في غضون 90 يومًا من موعد إصدار التأشيرة أو قبل موعد العودة المسجل في التأشيرة، ولكن إذا لم يتم إلغاء التأشيرة خلال هذه الفترة، فسيتم فرض غرامة مالية وسوف يتم تطبيقه وفقًا للوائح.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة