كيفية إطالة عمر البطارية في هواتف iPhone 15؛ أكثر من 17 نصيحة

تواجه هواتف آيفون أحيانًا بعض المشكلات في البطارية مع إطلاق التحديثات الجديدة من أنظمة التشغيل، ولا يختلف هذا العام مع إطلاق سلسلة آيفون 15 وتحديث iOS 17، حيث سجّلت بعض شكاوى المستخدمين التي تؤكد على الاستنزاف السريع للبطارية.

1- إيقاف تشغيل ميزة Live Activities

تعمل ميزة Live Activities على دفع الإشعارات باستمرار في شاشة القفل أو Dynamic Island، مما يؤدي إلى استنزاف سريع للبطارية.

لذا عطّل هذه الميزة من خلال الإعدادات لتوفير البطارية.

2- حذف الويدجت غير الضرورية

بعض ويدجت شاشة القفل والشاشة الرئيسية تستهلك الكثير من البطارية.

حاول حذف تلك غير المستخدمة لتوفير شحن البطارية.

3- إيقاف Live Voicemail

تعمل ميزة Live Voicemail في الوقت الفعلي مما يستنزف البطارية بسرعة.

لذا قم بإيقافها من الإعدادات لتجنب استنزاف البطارية.

4- إيقاف مشاركة AirDrop

إن تشغيل مشاركة AirDrop باستمرار بين أجهزتك يستهلك البطارية.

قم بإيقافها عند عدم الحاجة لتوفير الطاقة.

5- تحميل الخرائط دون إنترنت

ميزة تحميل الخرائط بدون إنترنت المتوفرة في iOS 17 تُوفر استهلاك البطارية.

فعّلها عند عدم توفر الإنترنت.

6- إيقاف اهتزاز لوحة المفاتيح

إن الاهتزاز اللمسي لمفاتيح لوحة المفاتيح الافتراضية يستنزف البطارية، لذا قم بإيقافه من الإعدادات.

7- إيقاف Always On Display

ميزة Always On Display الموجودة في إصدارات آيفون 15 برو تستهلك البطارية بشكل ملحوظ، لذا قم بإيقافها عند الحاجة لتوفير البطارية.

8- استخدام خلفيات ثابتة

الخلفيات المتحركة تستهلك المزيد من البطارية، لذا فضّل استخدام خلفيات ثابتة في شاشة القفل والرئيسية.

9- تفعيل أنماط Focus

أنماط Focus تقلل الإشعارات غير الضرورية التي تنشّط الشاشة وتستنزف البطارية.

استخدمها لتقليل الإشعارات وتوفير الطاقة.

10- جدولة الملخص

قم بجدولة ملخص الإشعارات لتأجيل الإشعارات غير المهمة وإرسالها مرة أو مرتين يومياً فقط لتوفير البطارية.

11- تحديد وقت وصول التطبيقات للموقع

قم بتحديد الوقت الذي يمكن لكل تطبيق الوصول فيه إلى موقعك، فالوصول الدائم يستنزف البطارية.

12- تقييد استخدام البلوتوث

قم بتقييد استخدام البلوتوث في بعض التطبيقات غير المهمة لتوفير استهلاك البطارية.

13- تفعيل وضع توفير الطاقة

قم بتفعيل وضع توفير الطاقة من الإعدادات أو عبر Siri للحد من نشاط التطبيقات والمحافظة على البطارية.

14- استخدام WiFi ووضع الطيران

استخدم WiFi بدلاً من بيانات الهاتف كلما أمكن، وقم بتفعيل الطيران عند انقطاع الاتصال لتوفير البطارية.

15- إدارة التطبيقات التي تستنزف البطارية

حدد التطبيقات التي تستنزف أكبر قدر من البطارية واحذف أو حدد استخدام البيانات فيها، وحدد الشحن عند 80٪.

16- تحديد نشاط الخلفية

قم بتحديد نشاط التطبيقات في الخلفية ومنع التحديث المستمر لتوفير استهلاك البطارية.

17- خفض سطوع الشاشة

خفض سطوع الشاشة يساعد على توفير البطارية، لذا قم بضبط أقل سطوع مريح للعينين.

18- ضبط إعدادات البريد الإلكتروني

قم بتغيير إعدادات البريد الإلكتروني لتقليل مرات التحقق من الرسائل مما يوفر البطارية.