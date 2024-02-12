كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

وفرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الحصول على إذن إصلاح المركبة بطريقة إلكترونية عن طريق منصة أبشر، حيث يُعتبر هذا الإجراء مُهم كثيرًا لمُلاك المركبات، حيث يُمكن للأفراد الحصول على الإذن لاصلاح سياراتهم بطريقة قانونية ومُرخصة، إليكم كافة التفاصيل، تابعونا.

وزارة الداخلية السعودية

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة لكي تتمكن من استخراج إذن اصلاح المركبة الخاصة بك عبر بوابة أبشر، تابعوا الخطوات:

الانتقال مُباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمات المركبات.

قم بالضغط على إدارة المركبات.

كتابة نوع السيارة الخاصة بك.

بعد ذلك قم بالنقر على الموافقة للشروط والأحكام.

القيام بإنشاء طلب جديد وبعد ذلك النقر على التأكيد بعد كتابة جميع البيانات والمعلومات بدقة.

شروط استخراج إذن إصلاح المركبة

مُتاح لكافة المواطنين بالمملكة طلب إذن إصلاح لمركباتهم عبر منصة أبشر ولكن ذلك يتم عن طريق توافر بعض الشروط، وهي: