خدمات

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

لبنى محمد

وفرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الحصول على إذن إصلاح المركبة بطريقة إلكترونية عن طريق منصة أبشر، حيث يُعتبر هذا الإجراء مُهم كثيرًا لمُلاك المركبات، حيث يُمكن للأفراد الحصول على الإذن لاصلاح سياراتهم بطريقة قانونية ومُرخصة، إليكم كافة التفاصيل، تابعونا.

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

وزارة الداخلية السعودية

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة لكي تتمكن من استخراج إذن اصلاح المركبة الخاصة بك عبر بوابة أبشر، تابعوا الخطوات:

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

  • ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول.
  • بعد إتمام عملية تسجيل الدخول قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.
  • النقر على خدمات المركبات.

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

  • قم بالضغط على إدارة المركبات.

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

  •  كتابة نوع السيارة الخاصة بك.

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

  •  بعد ذلك قم بالنقر على الموافقة للشروط والأحكام.
  •  القيام بإنشاء طلب جديد وبعد ذلك النقر على التأكيد بعد كتابة جميع البيانات والمعلومات بدقة.

كيفية إصدار ورقة اصلاح مركبة عبر بوابة أبشر الإلكترونية 1445

شروط استخراج إذن إصلاح المركبة

مُتاح لكافة المواطنين بالمملكة طلب إذن إصلاح لمركباتهم عبر منصة أبشر ولكن ذلك يتم عن طريق توافر بعض الشروط، وهي:

  • ضرورة تقديم طلب إصلاح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث أو الضرر من قِبل مالك المركبة.
  • يجب اعتماد التصريح الخاص بالمركبة من قِبل ورشة الإصلاح المعتمدة.
  • يجب الالتزام بأخذ كافة الإجراءات اللازمة والاعتماد الكلي خلال أسبوع من تقديم الطلب لأن إن لم يحدث هذا سيُعتبر هذا الطلب لاغيًا.
  • مُتاح إصدار أكثر من إذن في آن واحد ولكن لأسباب مُختلفة مع الالتزام بشروط كل اصلاح.

قد يهمك:

عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.