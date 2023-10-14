كيفية إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية 1445

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة إصدار شهادة العمل الحر للمواطنين لكي يتمكنوا من مزاولة جميع الأنشطة التخصصية التابعة للوزارة، كما يمكنهم إصدار هذه الوثيقة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكاتب حكومية في المملكة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن الطريقة الصحيحة لاستخراج هذه الوثيقة إلكترونياً.

المصدر: موقع ثقفني

الخطوات

لكي تتمكن من استخراج وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية لا بد من اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ب منصة العمل الحر

اضغط على أيقونة مستفيد جديد.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

بعد ذلك قم بإدخال الكود المرسل لك في رسالة نصية على الهاتف.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أصدر وثيقتك.

بعد ذلك اضغط على برامجنا.

قم بإدخال جميع البيانات في أماكنها المخصصة.

اختر المهنة التي ترغب في مزاولتها.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على إصدار الوثيقة.

الشروط المطلوبة لإصدار وثيقة العمل الحر

لكي تتمكن من إصدار وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر الشروط التالية: