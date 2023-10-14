كيفية إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج من خلال منصة أبشر 1445

تتيح منصة أبشر الإلكترونية مجموعة من الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسهل هذه الخدمات على المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد المبذولين في الذهاب إلى المكاتب الحكومية داخل المملكة، ومن أهم هذه الخدمات خدمة إصدار وتوصيل طلب سجل الأسرة للزوج.

الصورة من موقع ثقفني

ويمكن للمواطنين حديثي الزواج طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونياً كما يمكنهم أيضاً توصيل هذه الوثيقة إلى منزل المستفيد دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال المدنية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم هذه الخطوات والشروط المطلوبة.

الخطوات

لكي تتمكن من إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية لا بد من اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على خدمات الأحوال المدنية.

قم باختيار إصدار سجل الأسرة.

سيتم عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع الشروط، اضغط على التالي.

بعد ذلك يقوم النظام بعرض كافة التفاصيل الخاصة ببطاقة سجل الأسرة.

بعد ذلك يقوم المستفيد باختيار ثلاث توثيق الوثيقة ليقوم النظام بعرض عنوان المستفيد المسجل في أبشر.

اضغط على التالي ليتم استكمال الطلب.

قم بسداد كافة الرسوم الخاصة بتوصيل الوثيقة.

يتم إصدار رقم مرجعي وحفظ الطلب في المنصة.

الشروط المطلوبة

حددت منصة أبشر الإلكترونية مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها لكي تتمكن من إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج وهذه الشروط كالتالي: