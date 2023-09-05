كم يوم باقي على الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445؟

يحتفل المواطنين في المملكة السعودية كل عام باليوم الوطني السعودي في 23 من شهر سبتمبر / أيلول من كل عام، حيث يوافق هذا اليوم 1445/3/9ه‍، ولقد بدأ العد التنازلي لهذا اليوم العظيم الذي ينتظره المواطنين في جميع أنحاء المملكة يحتفلون به، وهو اليوم الذي تم تحرير المملكة لتصبح كلها تحت راية لا إله إلا محمد رسول الله، مع العلم أن هذا اليوم جاء بعد إعلان الملك عبد العزيز مرسوم بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة السعودية، ومن ذلك الحين أصبح هذا اليوم يوم احتفال عظيم فيها، مع العلم أن كل مواطن يحتفل به بطريقته خاصة.

اليوم الوطني السعودي 1445

الاحتفال باليوم الوطني السعودي

في بداية شهر 9 من كل عام يبدأ المواطنين السعوديين بالتساؤل حول معرفة الأيام المتبقية للاحتفال بالعيد الوطني السعودي، لأنه من أهم الأيام في المملكة السعودية، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد الأمة واسترداد جميع الأراضي الخاصة بها تحت راية واحدة وهي الراية البيضاء، وهو الذكرى السنوية للمملكة منذ 93 عام، ويُعد هذا اليوم إجازة رسمية لجميع المواطنين في المملكة.

متى تنتهي الاحتفالات باليوم الوطني السعودي؟

يُعد اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية لجميع المواطنين سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك أيضًا، مع العلم أن يأتي كل عام في 23 من سبتمبر ولكن يختلف اليوم بالتقويم الهجري، حيث تم على توحيد المملكة تحت شعار واحد 93 عام، لذلك تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 2023/9/21 ولهذا فإن الأيام المتبقية 18 يوم، حيث تستمر الإجازة مدة ثلاث أيام فقط، ودائمًا ما يتم جعل هذا اليوم تحت شعار مميز وجاء شعار هذا العام تحت عنوان نحلم ونحقق.

من أهم المظاهر الاحتفال باليوم الوطني

من أه مظاهر الاحتفال، التي تتم في هذا اليوم هو تكريم سمو الملك المؤسس الأمير عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى عرض كل أعماله وإنجازاته له، ودوره الكبير في تأسيس المملكة السعودية، كما يقوم المواطنين بتزين الشوارع والطرق بعلم السعودية الأخضر، بالإضافة إلى الأعلام المزينة بالرموز الوطنية، وتنتشر أجواء الاحتفال الوطني بين جميع المواطنين ويمارسون الأنشطة المختلفة المفضلة لديهم.