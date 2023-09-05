كم مدة اجازة اليوم الوطني 1445 لموظفي القطاع العام والخاص؟.. وزارة الموارد البشرية تُوضح

تزامنًا مع اقتراب اليوم الوطني السعودي بدأ البحث حول المُدة المُقررة للعطلة سواء لموظفي القطاع العام والخاص أيضًا، حيث تسعى الجهات المسؤولة في توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالعاملين لكي يحتفلون مع ذويهم بذكرى توحيد البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

كم مدة اجازة اليوم الوطني

عطلة ذكرى توحيد البلاد

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مدة إجازة اليوم الوطني السعودي 2023 لموظفي القطاعات الخاصة والحكومية بناءً على المذكور في قانون العمل السعودي، حيث ذكرت بأن كلاً من القطاعين سوف يحصلون على عطلة لمدة 3 أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ميلاديًا وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر بينما سيتمكن الموظفين من العودة للمؤسسات بداية من الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، ولقد أوضحت الوزارة السبب في تمديد عطلة اليوم الوطني بأنه يوافق عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي لابد من تعويض العاملين بيوم لاحق للإجازة، وبما أن يوم 23 سبتمبر يوافق السبت سوف يتم منح العاملين عطلة يوم الأحد تعويضًا عنها.

الاحتفال باليوم الوطني

هناك العديد من أفكار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 التي تقوم به المملكة وجاءت هذه الفعاليات على النحو التالي: