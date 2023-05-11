كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وشروط الاستحقاق بعد الدعم الإضافي 1444/1445

يختلف مبلغ حساب المواطن لكل فرد على حسب عمره أو كان عائل أو رب أسرة أو غيرها من المعايير والضوابط التي حددها البرنامَج، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي للمواطنين السعوديين الذين يواجهون صعوبات مالية، وذلك عن طريق تقديم مساعدة مالية شهريا يتم ضخها في الحسابات البنكية للمستفيدين.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444/1445

أولاً: الشخص رب الأسرة قيمة الدعم له 720 ريال سعودي.

ثانياً: التابع الذي يزيد عمره عن 18 عام 360 ريال سعودي.

التابع الذي يقل عمره عن 18 عام القيمة الخاصة بالدعم 206 ريال سعودي.

كيف يتم احتساب مبلغ حساب المواطن؟

المستحقين لحساب المواطن هم الأسر الذي يزيد عدد أفرادها على واحد وتمتلك مساكن داخل المملكة العربية السُّعُودية، بما في ذلك الأجانب المتزوجون من مواطنون سعوديون والأرامل والأيتام والرجال الذين يعملون في القطاع الخاص والذين تقل أجورهم عن 15,000 ريال.

قيمة الدعم النقدي المخصص لكل أسرة مستحقة تختلف حَسَبَ دخل الأسرة وحجمها وتصل إلى 50% من الفارق بين دخل الأسرة والتكلفة الأساسية للمعيشة، لكن الدعم النقدي الأقصى الذي يمكن تقديمه بحساب المواطن هو 1200 ريال شهريًا، بحيث لا يمكن لأي أسرة مستفيدة الحصول على مبلغ أكبر من هذا المبلغ، وإليكم رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن.

ضوابط صرف حساب المواطن

يحق لكل فرد مواطن في المملكة العربية السُّعُودية الحصول على دعم حساب المواطن، بشرط أن يكون طلبه مطابقًا للشروط المعلنة، في الوقت الذي يتم تحديد القيمة النقدية لحساب المواطن بناءً على عدة عوامل مثل التالي:

الدخل: يتم احتساب الدعم المالي بناءً على دخل المتقدم، ويشترط أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للدخل المتاح، ويتم تحديد الحد الأدنى للدخل بناءً على الأسعار الحالية للمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى.

عدد أفراد الأسرة: يتم احتساب الدعم المالي بناءً على عدد أفراد الأسرة، ويتم تحديد عدد أفراد الأسرة بناءً على البيانات المتاحة في السجلات الحكومية.

الحالة الاجتماعية: يتم احتساب الدعم المالي بناءً على الحالة الاجتماعية للمتقدم.

أبرز شروط صرف حساب المواطن

يشترط في الحصول على دعم حساب المواطن عدة معايير أهمها التالي:

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.

أن يكون لديه حساب بنكي.

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل 18 عامًا.

لديه رَقْم الهُوِيَّة الوطنية صالح.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

تتم معالجة طلبات حساب المواطن بشكل فردي، كما يتم التحقق من معلومات المتقدم بشكل دقيق حتي يصل الدعم لمن يستحق، حيث يهدف حساب المواطن إلى تقديم الدعم المالي إلى الفئات التالية:

للأسر الفقيرة والمحتاجة.

الأفراد الذين يعانون صعوبات مالية.

الأرامل والأيتام.

كيف اعرف المبلغ المستحِقّ في حساب المواطن؟

زيارة بوابة حساب المواطن.

ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.

نتيجة الأهلية.

يهدف برنامَج حساب المواطن إلى تحسين الأوضاع المالية وزيادة مستوى المعيشة لدي المستفيدين، ويعتبر حساب المواطن برنامجًا مهمًا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السُّعُودية.

وصلنا لنهاية شرح هذا التقرير عن كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وشروط الاستحقاق بعد الدعم الإضافي 2023.