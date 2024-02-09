كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن صرف إعانة مالية للأفراد من ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق تقديم إعانة مالية لهم ومبلغ مالي محدد لمساندة المواطنين، ولمعرفة التفاصيل والمبلغ تابع المقال.

كم مبلغ الإعانة المالية لذوي الإعاقة 1445؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت الوزارة أن المبلغ الذي يتم تقديمه بشكل شهري للأفراد ذوي الإعاقة هو 1600 ريال سعودي، كما يتم تقديم إعانة سنوية لكافة الإعاقات الجسدية مع توفير كرسي متحرك، كما يتم توفير دعم سنوي لحالات البتر والفشل الكلوي أيضًا.

طريقة تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية

اتبع الخطوات البسيطة التالية لتتمكن من تقديم طلب للحصول على دعم مالي إن كنت من فئة ذوي الإعاقة داخل المملكة:

الانتقال إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيام بإختيار خدمات المواطنين.

اختر خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

تعبئة جميع البيانات مع تحديد بيانات الدخل والحساب البنكي.

وافق على الإقرار والتعهد، وبعد ذلك تقديم الطلب.

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب على جوالك

الدفعة الثانية من مشروع الإعانة المالية

حددت مؤسسة تكافل الخيرية دفعة مالية تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي لكافة الطلاب حيث يتم تقسيمها إلى دفعتين خلال العام الدراسي، وذلك يتم من خلال صرف الدفعة الأولى في بداية العام والثانية في الوقت الحالي، ومن الجدير بالذكر أن هذه المساعدة يتم تقديمها عن طريق دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كجزء من جهود الحكومة لمُساندة الفئات التي دخلها منخفض في المجتمع.