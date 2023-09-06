كم قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في السعودية 2023؟ وما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية، أصبح استقدام العمالة المنزلية من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين، ومؤخرًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد رواتب العمالة المنزلية الجديدة، والتي تختلف حسب الجنسية.

صورة فيها شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية_مصدر الصورة صحيفة عكاظ

قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في السعودية 2023

وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة، فإن قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في السعودية هي كالتالي:

العمالة الهندية: 1200 ريال سعودي.

العمالة السودانية: 1500 ريال سعودي.

العمالة الفلبينية: 1500 ريال سعودي.

العمالة الفيتنامية: 1300 ريال سعودي.

العمالة السريلانكية: 900 ريال سعودي.

العمالة البنجلادشية: 1000 ريال سعودي.

شروط استقدام العمالة المنزلية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها لاستقدام العمالة المنزلية، وهي:

أن يكون طالب الاستقدام لديه حساب خاص به عبر موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية في السعودية. طالب الاستقدام لا توجد عليه أي مخالفة. ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا. تقديم كشف حساب بنكي ويجب أن يكون فيه على الأقل 35 ألف ريال.

المستندات المطلوبة للتقديم على العمالة المنزلية

هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم على العمالة المنزلية، وهي:

في البداية يجب إحضار التأشيرة الأصلية مع إحضار صورة من دفتر العائلة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في منصة أبشر الإلكترونية.

كما يجب إحضار مستند سداد الرسوم لطلب الاستقدام.

إثبات القدرة المالية من خلال توضيح كشف للحساب البنكي.

كيفية استخراج تأشيرة عاملة منزلية

يمكن استخراج تأشيرة عاملة منزلية على النحو التالي:

التوجه إلى الرابط الخاص بمنصة مساند.

كتابة البيانات المطلوبة، ثم إثبات الحالة الوظيفية وسداد الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

كتابة المعلومات الخاصة بالراتب.

قراءة صحة البيانات وقم بإرسال طلب استخراج التأشيرة.

رأيي الشخصي

أعتقد أن تحديد رواتب العمالة المنزلية الجديدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو خطوة جيدة، حيث أنها تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وضمان الحصول على أجور عادلة، كما أن هذه الخطوة ستساعد على الحد من التلاعب في رواتب العمالة المنزلية.