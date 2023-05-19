كم قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن بعد الزيادة ؟ الموارد البشرية تجيب

قام الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بزيادة الدعم الإضافي لحساب المواطن بهدف مساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. وتم تحديد فترة الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر، وقام ولي العهد بإضافة شهر إبريل إلى هذه الفترة. وعلى الرغم من أن قيمة الدعم قد تكون صغيرة، إلا أنها تعتبر مفيدة.

الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي:

وفقًا لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، فإن الدعم الإضافي موجه لجميع المواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الأهلية. وتشمل هذه الشروط أن يكون المستفيد حاملًا للبطاقة التي يتم التنقل من خلالها، وأن يكون عمره حوالي 18 عامًا أو أكثر، ويقيم بمفرده في منزل خاص به، وأن يكون دخله دون الحد الذي يستبعد الحصول على الدعم.

قيمة دعم حساب المواطن مع الزيادة

رب الأسرة يكون قيمة الدعم له 720 ريال. التابع الذي يزيد عمره عن 18 يحصل على 360 ريال

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن:

للاستعلام عن الدعم الخاص بحساب المواطن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

أدخل رقم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك الخاص.

ستظهر لك شاشة تحتوي على زر التحقق، قم بالنقر عليه.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية من بين الأيقونات المتاحة.

اختر أيقونة “دراسة الأهلية” الموجودة في مجموعة الأيقونات.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وهي مكونة من سبعة أرقام.

قم بإدخال رمز التحقق.

اضغط على زر “التسجيل”.

بعد ذلك، ستظهر لك نتيجة الأهلية للحصول على الدعم على الفور.

هذه هي الطريقة للاستعلام عن حساب المواطن ومعرفة ما إذا كنت مستحقاً للحصول على الدعم الإضافي. يرجى ملاحظة أنه يجب أن تستوفي جميع الشروط المحددة من قبل المملكة العربية السعودية لتكون مستحقاً للحصول على الدعم.